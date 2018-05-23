暫緩帶包跳 保傘過程大公開

2018年05月23日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／屏東報導 ／屏東報導

陸軍航特部空降訓練中心22日對外公開傘兵訓練情形，自C-130H運輸機跳出順利降落屏東潮州空降場的傘兵扛著傘具集合。（陳怡誠攝）

特戰傘兵秦良丰17日跳傘負傷意外，空降訓練中心指揮官方裕源上校昨表示，為安全起見，這次漢光號演習用的MC-1降落傘，將全部由生產降落傘的軍備局209廠傘製所拆開檢查後，重新摺回，並採「人包分離」，傘兵僅帶個人傘具及基本武器，其他相關武器不再讓傘兵帶著跳。

秦良丰上周跳傘意外後，軍方重檢傘兵部隊裝備與訓練流程，昨由傘兵教官及神龍小組成員帶頭在屏東潮洲空降場跳傘，這也是意外後傘兵部隊首次跳傘，用意即提振傘兵官兵信心。

秦良丰跳傘當天因任炮手，除揹傘具外，還用國造GP通用包，揹一門60迫擊炮，跳傘時身上重達42公斤裝備，有影響安全之虞。

秦負傷後，外界質疑保傘連作業程序是否出現瑕疵，空降訓練中心保傘連因此承受極大壓力，不過特戰指揮部深具信心，軍方說，美軍曾低調參訪，非常稱許這單位。

軍方昨帶媒體採訪保傘連，方裕原說，每一頂傘大約需20至25分鐘整摺完畢，如一天摺20頂傘，收工即馬上抽一頂傘檢查，如有程序疏漏就要重來；每位摺傘員均需完成摺傘訓，經嚴格簽證合格才能加入摺傘工作。航特部政戰主任武立文少將表示，去年起，航特部建置「傘儲資料庫」，讓保養細節、步驟與人員一覽無遺。

(中國時報)