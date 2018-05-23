民代助理關說 可重罰600萬

2018年05月23日 04:10 中國時報 郭建伸 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

立院昨三讀通過《公務人員利益衝突迴避法》修正案，新法除明定公務員需迴避利益範圍，也將各級民代助理納入「公職人員關係人」，若以非法定程序請託關說或圖利助理本人或民代，可處30萬以上、600萬以下罰鍰。

新法也將總統、副總統納入公務員適用範圍，自當選公告日起，就需履行公務員利益迴避。新法將自公布後6個月施行。

《公務員利衝法》施行近20年，但因過去只限3等親及信託財產受託人，公務員及其相關人未迴避利益仍有所聞。因此新法明定，公務員不得假借職務權力、機會或方法，圖利本人或關係人利益行為；公職人員範圍不再限財產申報對象，連公營事業機構首長、校長、公法人董事、政府捐助財團法人董事長都包括。

至於規範的公務員關係人，新增民代助理。政院版草案原只將公費助理納入規範，但審查時立委質疑，長久以來有所謂「便當助理」，專門掛著民代名號在外喬事，若只限公費恐仍有公務員利衝迴避問題。經朝野協商後，也將「受指揮兼監督的助理」納規，避免民代助理得對公務員或受其監督機關團體人員關說。

關於利益範圍，現行條文只訂定不得有買賣、租賃、承攬等行為，新法再加上「補助」及「其他具有對價的交易行為」。

罰則部分，若公職人員未利益迴避，新法明定可處10萬至200萬元罰鍰，若通知後仍不迴避，將提高至15至300萬元，可按次處罰；若公務員3等親、民代助理等關係人涉違法關說，罰鍰由現行100萬元以上、500萬以下，改為30萬元以上、600萬元以下。

(中國時報)