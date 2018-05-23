環團嗆北彰化農產不能吃了

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中國時報
／綜合報導

行政院政務委員張景森日前宣稱，將透過新訂都市計畫，讓農地改為住宅與生產使用，引起環團不滿，環團批政府嘴上說要拆除農地新增違章工廠，實際卻打假球，大開後門，讓工廠就地合法，未來北彰化農產恐怕通通不能吃了，農民將上街抗議。

地球公民基金會山林國土組專員吳其融說，此次所提方案，對當地長期遭受汙染環境，完全沒提生態復育措施，「根本就是政策性買票。」

吳其融指出，政府雖宣布拆除17處農地違章工廠，但對剩下的13萬家既存違章工廠，卻透過臨時登記或土地重畫使其合法，顯示拆除根本是打假球。彰化環保聯盟總幹事施月英說，彰化農地汙染嚴重，此次受惠的頂番婆水五金產業就位於北彰化，以種水稻為主，水稻仰賴灌溉，一被汙染就回不去了，「北彰化農產通通不必賣，也不能吃」。

彰化縣政府表示，這是政院經10次跨部會議討論的決議，也是可讓全台類似彰化水五金群聚落得以永續發展的唯一方式。彰化縣建設處長劉玉平表示，水五金產業在鹿港已有50年以上歷史，其「田園化生產聚落」採多元輔導方式處理，未來將以新訂都市計畫辦理整體規畫。

建設處重申，此範圍內經調查約294家未登記工廠未納管，彰化縣政府在「不汙染環境、不逃漏稅、不危害公共安全」三不原則前提下，將積極輔導業者合法轉型，也將依法讓業者提出回饋金及綠帶等；希望讓數千民眾有份安定工作，讓在地企業根留彰化拚經濟。

(中國時報)

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