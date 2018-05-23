推集集線觀光 擬蓋車埕站←→日月潭纜車

2018年05月23日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部規畫，在車埕車站興建纜車（左圖）連結日月潭，相關提案2013年就曾提出（右圖）。（本報資料照片、觀光局提供）

為推動鐵道觀光，帶動中台灣觀光產業發展，交通部長賀陳旦昨日表示，將串聯南投集集軌道路網，並在車埕車站興建纜車連結日月潭。

賀陳旦表示，在前瞻計畫中，將規畫從高鐵彰化站蓋一條支線延伸至台鐵田中車站，讓遊客可在田中車站搭彩繪列車到車埕站，體驗集集支線沿線的觀光文化歷史，將中部軌道路網銜接起來，並改善集集線基礎建設。

5年前提案 環評未過

賀陳旦說，交通部規畫從台鐵車埕站蓋纜車串聯到日月潭地區，在位置與設施的部分，可能需要借用一小塊當地原住民的傳統領域，這部分原民可能有疑慮，不過交通部將會耐心溝通，讓他們理解不是要破壞傳統領域的用地及習俗，而是希望做最好的結合，把原住民的傳承透過觀光發揚光大，並挹注資源讓傳統領域的保護做得更徹底。

根據日月潭國家風景管理處的資料，2013年曾規畫提出「向山至車埕纜車」，全長約4.7公里，以BOT模式招商，預估總投資金額25億元。但當時環評未通過，邵族族人更抗議拒絕傳統領域蓋纜車，後來只能喊停。

借道原民土地 待溝通

觀光局長周永暉表示，集集線鐵道觀光要延伸到日月潭，現在少了最後一哩，所以規畫在車埕周遭附近，用纜車方式的最短路徑連結向山遊客中心、日月潭，不過這其中的落墩點，還要再跟地方討論，後續會再討論要由哪個單位建造纜車，觀光局也願意經費補助。

交通部台鐵局、觀光局及台灣高鐵三方合作推動集集線觀光，昨天在台鐵田中站，發表新彩繪的DRC柴油客車5輛，及翻新1001號的1輛彩繪列車。車廂外觀彩繪國內不同鐵道經過的風景區名勝意象，如集集沿線、彰化八卦山、嘉義阿里山、布袋等。

(中國時報)