遊客減少 砸錢建纜車有何用

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中國時報
／台北報導

曾經創造1年遊客超過300萬人次的日月潭纜車，這2年因遊客人次衰退，除了沒新的旅遊行程推出，新鮮感不再外，境外觀光遊客減少，搭乘纜車旅次跟剛開通相比少了一半以上，昔日風光不在。對於交通部計畫興建車埕到日月潭纜車，當地業者對效益提出質疑，強調觀光政策不要只會花錢蓋設施，應有策略行銷與作為。

日月潭九族纜車營運者─九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，現在搭纜車一年約120萬人次，跟8年前剛開通纜車時，1年300萬人次相去甚遠，認為是纜車熱潮已過所致。

觀光局統計資料，2015年日月潭遊客有450萬人次，2017年只有320萬人次，短短兩年就少了130萬人次。而根據台北市交通統計，貓空纜車去年搭乘人次210萬，跟2015年270萬人次相比，少了60萬。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶指出，政府要興建觀光設施，相關經營成本都要考慮，像纜車這種新奇的設施，剛開始都很熱門，甚至可能出現排隊人潮，但只要時間一久，新鮮感消失後，才是經營挑戰的開始。建議政府要有盈利概念，不要花大錢做無用建設。

「光靠集集支線恐不足以支撐纜車營運。」許高慶說，照交通部規畫，遊客到日月潭要先搭高鐵再轉乘台鐵，最後坐纜車，換三種交通工具便利性不足，若遊客想省錢，搭到高鐵新烏日站再轉搭台灣好行，即可到日月潭，可能對集集支線不願埋單。

世新大學觀光系副教授陳家瑜指出，纜車除起訖點兩端景點具吸引力外，經過路徑也要有特殊景觀，否則缺少魅力；動線規畫也要做好，景點須串聯，不然遊客只是經過，沒留下來消費也是白搭。

(中國時報)

推集集線觀光 擬蓋車埕站←→日月… 小時候胖 長大7成還是胖

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