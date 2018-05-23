腸病毒專攻新生兒 7例占4例

友善列印
中國時報
／台北報導

今年腸病毒似乎專門攻擊「新生兒」！疾管署昨天公布上周新增2例腸病毒重症病例，其中1位是出生4天的男嬰；今年以來已有4位新生兒感染腸病毒併發重症，且病毒型別分散，與往年集中某種病毒的狀況明顯不同。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，國內上周（5月13日至5月19日）腸病毒健保門、急診就診總共8004人次，較前一周上升18.2％，接近流行閾值（1萬1000人次），而且感染速度隨著氣溫升高而持續加速。

值得注意的是腸病毒重症也在同步加快，上周新增2例腸病毒重症，這是今年3月26日之後，再度單周公布2例重症，今年已經累計7例腸病毒重症，高於去年（2例）與前年同期（6例）。

上周2名重症個案分別為北部新生男嬰與3歲女童，其中新生男嬰在4月底出生，只出生4天後出現活動力不佳，經審查確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前仍在加護病房治療。

疾管署防疫醫師吳佩圜指出，這位男嬰不排除遭無症狀帶原者感染，出現肝功能、凝血功能異常，致新生兒敗血症。另名3歲女童5月初因陸續出現手足口症、嘔吐、發燒、肌抽搐及嗜睡，確認腸病毒71型感染併發重症。

今年的7位腸病毒重症者，感染病毒呈現「百花爭放」，其中克沙奇B1型及腸病毒71型各2例、克沙奇A4型、克沙奇B2型及伊科病毒11型各1例，而最近2周伊科病毒檢出數有增加趨勢。

7例重症中有4例新生兒、包括3例出生1個月以內，最小只出生3天；疾管署副署長莊人祥表示，今年較多新生兒感染腸病毒，而且分散為克沙奇B1型2人、B2型1人與伊科11型1人，與往年集中某種病毒的情況不太一樣。

吳佩圜說，5歲以下嬰幼兒都是腸病毒高危險群，其中伊科病毒11型更是威脅1歲1個月以下新生兒，容易造成重症。疾管署提醒，氣溫明顯轉熱，腸病毒將更為活躍，民眾平時應以肥皂正確勤洗手、以降低感染風險。

(中國時報)

小時候胖 長大7成還是胖 過敏原標示 擴及所有魚類

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。