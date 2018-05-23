腸病毒專攻新生兒 7例占4例

2018年05月23日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年腸病毒似乎專門攻擊「新生兒」！疾管署昨天公布上周新增2例腸病毒重症病例，其中1位是出生4天的男嬰；今年以來已有4位新生兒感染腸病毒併發重症，且病毒型別分散，與往年集中某種病毒的狀況明顯不同。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，國內上周（5月13日至5月19日）腸病毒健保門、急診就診總共8004人次，較前一周上升18.2％，接近流行閾值（1萬1000人次），而且感染速度隨著氣溫升高而持續加速。

值得注意的是腸病毒重症也在同步加快，上周新增2例腸病毒重症，這是今年3月26日之後，再度單周公布2例重症，今年已經累計7例腸病毒重症，高於去年（2例）與前年同期（6例）。

上周2名重症個案分別為北部新生男嬰與3歲女童，其中新生男嬰在4月底出生，只出生4天後出現活動力不佳，經審查確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前仍在加護病房治療。

疾管署防疫醫師吳佩圜指出，這位男嬰不排除遭無症狀帶原者感染，出現肝功能、凝血功能異常，致新生兒敗血症。另名3歲女童5月初因陸續出現手足口症、嘔吐、發燒、肌抽搐及嗜睡，確認腸病毒71型感染併發重症。

今年的7位腸病毒重症者，感染病毒呈現「百花爭放」，其中克沙奇B1型及腸病毒71型各2例、克沙奇A4型、克沙奇B2型及伊科病毒11型各1例，而最近2周伊科病毒檢出數有增加趨勢。

7例重症中有4例新生兒、包括3例出生1個月以內，最小只出生3天；疾管署副署長莊人祥表示，今年較多新生兒感染腸病毒，而且分散為克沙奇B1型2人、B2型1人與伊科11型1人，與往年集中某種病毒的情況不太一樣。

吳佩圜說，5歲以下嬰幼兒都是腸病毒高危險群，其中伊科病毒11型更是威脅1歲1個月以下新生兒，容易造成重症。疾管署提醒，氣溫明顯轉熱，腸病毒將更為活躍，民眾平時應以肥皂正確勤洗手、以降低感染風險。

(中國時報)