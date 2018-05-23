過敏原標示 擴及所有魚類

2018年05月23日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

牛奶、魚類、含麩質穀物等，是常見易導致過敏食物，為避免民眾誤食，食藥署去年底預告「食品過敏原標示規定」草案，將過敏原強制標示項目，由現行的蝦、蟹、芒果、花生、牛奶、蛋及其製品等6項，擴大調整為11項，其中新增的「鮭魚、鯖魚等五種魚及其製品」，專家建議標示警語應擴及「所有魚類」，新制將自2020年7月1日起實施，違者最重罰新台幣400萬元。

食藥署2017年12月首次預告修正草案，將強制標示的食物類別從6項擴大至11項，昨天進行第二次預告，未來包含甲殼類、芒果、花生、牛奶、羊奶、蛋類、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆類、魚類，以及使用亞硫酸鹽類或二氧化硫（用於漂白）等共11類，必須強制標示不適合過敏體質者食用等警語。

食藥署科長李婉媜表示，由於對魚類過敏的民眾，並不會只針對特定魚種才過敏，且為和國際規範接軌，因此這次預告將「鮭魚、鯖魚等五種魚及其製品」，擴大為「魚類及其製品」，也就是所有魚類都要標示。

此外，也將「含麵筋蛋白之穀物及其製品」修正為民眾熟知的「含麩質之穀物及其製品」；而原「芝麻、葵花籽及其製品」改為「堅果類及其製品」以及「芝麻及其製品」。

不過，若食品品名直接載明過敏原食物名稱，例如「芒果冰」，就不必再額外標醒語。李婉媜說，每人對食物的過敏反應嚴重程度不一致，最常見是皮膚會紅、腫、癢，預告內容的11項食品是常見的過敏原，希望民眾在選購時別疏忽。

食藥署表示，新規定2020年7月正式上路，屆時業者如未依規定完整標示或標示不實，將依《食品安全衛生管理法》規定令業者限期回收改正，並處以新台幣3萬至300萬元或4萬至400萬元罰鍰。

(中國時報)