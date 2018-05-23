國巨收購普思 EPS貢獻度3.7元

2018年05月23日 04:10 中國時報 李淑惠 ／台北報導 ／台北報導

被動元件大廠國巨昨日宣布，斥資7.4億美元（約新台幣220億元）全資收購美商普思電子（Pulse Electronics），以強化車用、工規產品布局。業內認為，國巨擊敗台、陸、美三組競標團隊脫穎而出，未來在5G核心、即高頻與無線通訊兩大領域可望邁入新的里程碑。

資金足支應 不辦增資

國巨推算截至今年5月20日止，現金部位超過250億元，因此本次收購計畫將全部以自有資金支應，不會辦理增資，而此收購規模超越國巨在2000年收購飛利浦元件事業創下的180億元紀錄，在電子業收購案中，也僅次於明基併購西門子的350億元，以及綠點以289億元售予美商Jabil的案例，堪稱被動元件產業最大型的收購計畫。本次收購案，高盛是美方（賣方）的財務顧問，花旗則擔任買方的財務顧問。

國巨表示，最快將在今年第4季將普思電子納入合併報表，以普思電子去年營收120億元、營業利益13億元估計，初估若僅認列第4季營收，國巨年營收有望挑戰600億元，若是全年認列，營收將挑戰700億元，對國巨EPS貢獻度約3.71元。

年營收可望挑戰600億

國巨於周二召開臨時董事會通過這項收購計畫，將透過全資子公司Pluto Merger Corporation，現金收購普思電子，總交易金額達到7.4億美元，雙方已於昨日簽約，將在各項準備作業完善及得到主管機關核准後完成合併。

普思電子為美國橡樹資本管理公司（Oaktree）旗下所管理的投資組合公司，橡樹資本於2015年4月透過其投資基金持有普思電子全數股權，並於同年將普思由紐約證交所申請下市，轉為私有化公司。

普思握全球關鍵專利

普思是美國電子零組件領導廠商之一，包括高階變壓器、整合式連接器、高頻晶片電感、無線元件、電源供應器等產品均主攻高階市場，並長期耕耘車用、工規領域，擁有70年以上的全球知名度，專注於5G、電動車發展，生產工廠位於大陸，在全球都掌握關鍵專利。

由於普思在高階零組件夙負盛名，據悉這回共有四組團隊參與競標，其中一組大陸隊自行撤案，國內一家大型電子代工廠、國巨及一家美商共三組團隊參與最後競標，最終由國巨脫穎而出。

(中國時報)