一箭四鵰的併購 法人按讚

2018年05月23日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

國巨收購美國普思電子（Pulse Electronics）100％股權。外資圈對國巨併購案持樂觀看法，不僅補足車用產品線、擴增營運版圖，晉升「被動元件世界盃」參賽者，實質獲利也可得到挹注。

分析師說，被動元件應用範圍廣泛，尤其電動車蔚為顯學後，車用市場對被動元件積層陶瓷電容（MLCC）需求看俏，讓零組件業者紛轉移產能到車用市場，由此併購案看，國巨也把焦點放在此，欲與世界大廠分食商機。

國巨此次併購，帶來的好處有以下4項：

1.優化客戶結構：台新投顧副總黃文清指出，普思車用事業占營收比重約6％，終端車廠客戶涵蓋通用、福特與電動車大廠特斯拉（Tesla）等，國巨可拓展全球布局，客戶結構更廣。

2.提供一站式購足服務：普思電子於車用產品中多數已獲AEC-Q101（IC）、AEC-Q200（被動元件）認證，車用產品涵蓋傳感器、壓敏電阻、瞬態抑制二級管陣列、車用保護元件等。藉此強化車用電子、工規等利基型市場，加強旗下產品完整性。

3.增加營收、獲利與能見度：元大投顧科技產業分析師魏建發指出，此舉可增加國巨在美國、歐洲的營業規模及市場能見度。台新投顧評估，併購對國巨長期營運發展有利，併入普思電子後，國巨2018年營收貢獻約增加16％、預估獲利貢獻約增加5％。

4.增加台股企業海外併購能見度：全球企業整併成為風潮，每年有數萬件案子，但台灣企業參與度低。此次併購案，由高盛擔任賣方的財務顧問，國巨方的財務顧問則是花旗環球，兩大外資機構攜手協助股價過去1年上演大驚奇的國巨，晉升被動元件世界盃參賽者，並提高台廠在全球併購中的聲量。

併購是否買貴了？也是市場話題。法人說，國巨近期銀彈連發、陸續併購，在完全整合前，當下可能無法迅速帶來大筆利潤；但若著眼客戶互補與創造綜效，魏建發認為，國巨手上營運資金仍充沛，併購價格合理。

(中國時報)