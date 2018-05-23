蝦皮24h月化訂單逾30萬筆

2018年05月23日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

蝦皮購物昨公布最新成效數據，自「蝦皮24h」購物中心上線後，不僅月化訂單超過30萬筆，整體會員下載數更超過1500萬，在眾多用戶的優勢下，全站每月超商取貨數更突破2000萬件次，以亮眼成績雙面夾殺PChome，穩坐台灣最大電商龍頭。

蝦皮購物首席營運長馮時欽於營運績效記者會上分享，蝦皮購物來台發展僅短短3年成為台灣電商龍頭，主因是以消費者需求為核心，重視客戶體驗、以穩定流量來創造業績，同時打下品牌基礎；另外，蝦皮經營策略是眼光放遠，尤其在市場激烈競爭下，蝦皮已替未來1、2年後的營運鋪路，鎖定目標會注意力集中，避免做臨時性的決定、打亂腳步。

蝦皮來台之初，以運費補貼打響名號；馮時欽坦言，當初這個方式確實贏得許多新客戶，現在客戶黏著度、滲透度已成功培養，未來在運費補貼方面將愈來愈少，也不會特別強調補貼重點，將以其他行銷手法，如刮刮卡、蝦幣、銀行信用卡回饋等方式給予消費者優惠。

蝦皮穩坐台灣最大電商，馮時欽強調，非常看好台灣市場的成長潛力，將持續投資台灣市場，預計今年第3季、桃園興建的萬坪倉儲啟用外，台灣人力將由現有的600人，至明年底前將擴充至1500人，展現深耕台灣市場的決心。

「蝦皮24h」購物中心成效斐然，蝦皮購物商業營運總監楊晨欣表示，團隊預計年底前翻倍成長，因應訂單快速成長，才有持續擴張倉儲規模的計畫，並在資源挹注下，預期每月將持續以雙位數成長。

根據App Annie公布，蝦皮購物在活躍用戶、停留時間等指標皆遠超過競爭者，排名全台第一；此外，相較於App Store PChome商店街評分1.4分，蝦皮購物的評分高達4.6分，顯示除用戶、訂單成效亮眼外，成功培養用戶黏著度、滲透全台。

(中國時報)