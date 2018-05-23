璞園入股寶徠 跨足觀光業

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中國時報
／台北報導

五大代銷之一的璞園建築團隊入股知名豪宅建商寶徠建設，引起金管會等各方關切。璞園董事長李忠恕強調，與寶徠為策略合作，寶徠副董事長石浩吉表示，未來在璞園一條龍的資源挹注下，寶徠建設營運會更加穩定，甚至跨足觀光等其他領域。對於外傳璞園吃下寶徠大股東家美機構股份，或是結合市場派李青等入主寶徠等傳聞，寶徠與璞園昨日皆否認。

證交所資料顯示，去年翠緻投資、蘇聰儒、李青及蕭家福等公開收購寶徠股權，約占已發行股權40.9％，但今年5月初，李青因減碼，加計翠緻投資等持股占總發行股權減至38.87％。另傳聞家美建設機構董事長蔡竹雄與其相關公司的持股原有3成，至今也明顯下滑。

面對外界傳聞風風雨雨，璞園與寶徠高層昨日攜手出面說明。寶徠建設財務長賴信孚強調，持股數達10％必須公告，但李忠恕等目前並未達公告標準；璞園入股寶徠，成為策略伙伴是事實，且未來隨著雙方合作日益緊密，璞園將持續加碼，增持股分。

日前寶徠已公告璞園建築團隊副董事長林瑞山出任寶徠總經理。據瞭解，6月27日寶徠補選2董2監，璞園可望取得席次，不過李忠恕強調他自己不會出任寶徠董監。

李忠恕透露，之前有其他上市櫃公司希望與璞園合作，但璞園期待合作對象攜手後，能發揮一加一大於二的綜效，最後與正派經營高端產品的寶徠一拍即合。他透露，其實早多年前雙方在青埔寶徠花園廣場案便曾合作。

(中國時報)

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