永大業績直直落 重創股東權益

永大集團總資產

友善列印
中國時報
／台北報導

永大機電爆發經營權爭奪戰、甚至傳出有建商覬覦，令內部員工及小股東人心惶惶，離職員工控訴，永大集團近年業績持續衰退主因是永大（中國）公司經營不善，尤其近3年來大陸市場持續成長，永大（中國）的業績卻大幅下滑，已嚴重影響股東權益。

離職員工強調，永大董事會與決策層對此事須審慎面對，向股東說清楚並提出改善方案與時程，否則經營權爭議是必然的。即使壓制於今朝，明日爭議亦將再起！

成立逾50年的電梯大廠—永大機電是台灣首家上市的電梯大廠，西進大陸後，業績持續成長，2014年達到最高峰，當時的市占率在大陸排名前5名，緊追日本三菱、OTIS、日立、通力等世界大廠，當時是大陸八大電梯廠中唯一華人品牌。

離職員工指出，2015年由於市場整體小幅下滑，永大（中國）的業績隨之下滑，可是2016~2017年大陸整體市場恢復成長，永大（中國）卻持續下滑，目前市占率排名已跌出12名外，深究原因，無非是公司政策失誤及運營階層用人不當造成。

員工表示，2015年中的人事調整，促使營銷團隊近乎崩潰，2017年初的總經理再度異動，部分高階幹部也因理念與決策階層不合而先後離職，致使公司治理出現嚴重問題。種種因素直間接造成2016年與2017年間連續兩年營收衰退超過30億元，影響眾多股東的權益，自然也引發內部對政策、方針與經營權的爭議。

「就財報資料不難看出，永大配置於大陸的資產逐年增加，但營業收入與淨利在最近4年卻逐年遞減。」會計師分析，從財報數據可知，永大公司在台灣部分，押標金基本上維持，或如2017年還大幅增加，顯示台灣部分接單穩定。另一方面，大陸部分的押標金餘額自2015年開始下降，2017年押標金更大幅減少約1.5億，顯示公司不積極參與案件投標，投標案件少的相對結果就是訂單量減少。可以預見，後續經營策略如不盡速調整，大陸的市占率、營收與獲利狀況，勢將雪上加霜。

(中國時報)

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