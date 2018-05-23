航海王特訓班 長榮擴大育才

2018年05月23日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

被視為「航海王特訓班」的長榮海大產學專班，去年推出後一炮而紅，青年學子報名踴躍，今年再次開班。只要具備學士資格，役畢或無兵役問題，通過書面審核與面試遴選後即可就讀，實習完成後若晉升輪機長，月薪上看30萬元。

為擴大培育國籍海事專業人才，厚植海運產業的軟實力，長榮海運與國立台灣海洋大學攜手開辦學士後輪機技術人才專班，希望透過產業與學術的密切合作，培養對海勤工作有興趣的學生，並能在畢業後隨即就業，充分學以致用。

畢業即就業學以致用

長榮海運強調，專班不會影響海事科系學生到長榮實習及工作的機會，主要是為了配合公司永續發展的需求，透過更多不同的管道來擴大培育國籍優秀海事人才，讓非輪機科系的青年也有機會能投入航海工作。

長榮專班修業學程共3學期（一年半），學員透過周一至周五密集而完整的專業知識與技能培訓，進而成為優秀的輪機人才。

長榮海運將補助全額學雜費及部分住宿費，並提供一年上船實習機會予修業合格且通過一等管輪特考的學員。實習期間表現優秀者，可至長榮船隊服務，月薪約15萬元，之後晉升為輪機長，月薪可達28至30萬元。

長榮補助全額學雜費

長榮海勤人員的職涯發展相當多元完整，海上工作不但能拓展國際視野，透過業界首創的海陸輪調制度，使船員得以兼顧家庭。

另外，長榮海運為全球運輸企業，服務據點遍及全球，有許多派駐海外機會，讓海、陸勤人員能在完善的人才培訓計畫與升遷制度下，養成國際經營視野與格局，未來更有機會成為中高階海事管理人才。

長榮表示，歡迎有志投身海勤工作的伙伴踴躍報考「學士後輪機學士學位學程平日組–長榮專班」，相關報名簡章公告於國立台灣海洋大學網站（http://admission.ntou.edu.tw/info.aspx?v=1743），自即日起開放報名，並於今年9月正式開學。

(中國時報)