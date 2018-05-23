搶進復旦大學 600台生爭15名額

上海復旦大學是大陸知名頂尖大學，今年報考的台灣學生暴增到600人。（摘自復旦大學校報）

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中國時報
／桃園報導

桃園市復旦高中今年有40多名學生申請到大陸就讀大學，校長段台民表示，往年僅有2、3位，今年爆增到40多位。段台民說，孩子選擇到大陸就學，一大因素是台灣起薪低、市場小、政治掛帥，若再不改善，可能會是大問題。他並提到，上海復旦大學原只錄取15位台灣高中生，結果超過600人報名，預估學測成績要73級分以上才能錄取。

段台民昨表示，學生多半認為大陸市場大，若先到大陸念書，直接在大陸就業的機會多。他也提醒，優秀的孩子離開台灣，選擇到大陸念書，對台灣的高教是個警訊。他又說，孩子會看中大陸市場，不外乎台灣起薪低、市場小、政治掛帥等因素。

往年高三學生申請到歐美大學念書，但今年因為大批優秀台灣高中生到大陸就讀，台生錄取分數因此飆高。段台民指出，他利用復旦大學高層來學校時交換意見，復旦原本只錄取15位台灣高中生，結果超過600人前往報名，預估學測成績要73級分以上才能錄取。他透露，復旦可能增加錄取名額，但學測成績應該也要72級分。

除了一流大學外，不少學生一口氣申請5、6所大陸大學，段台民說，學生就算是2、3線大學也申請，根本就是「吃了秤鉈鐵了心」，表達要到大陸念書決心。

針對大陸學生的競爭，段台民說，曾有在台灣成績相當優秀的學生向他抱怨，到大陸要維持中上都不容易，有幾次打電話回家都差點哭出來。他則努力安慰學生，要學生繼續加油。

他表示，已有不少學生在上海就業，發展出自己的一片天。這些學生都相當優秀、努力，相信台灣學生到大陸，只要夠用功，一樣能有穩定、好的工作。

(中國時報)

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