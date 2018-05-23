新聞透視－陸對台磁吸 向下延伸

2018年05月23日 04:10 中國時報 李文輝

台灣高中畢業生申請大陸大學就讀蔚為風潮，幾所明星高中校長因此遭到有關部門關切。其實，隨著台灣悶經濟，不少台灣年輕人用腳投票，到大陸創業就業，大陸也順應需求，端出「惠台31條」等很多吸引台青的優惠政策；如今磁吸效應向下延伸，兩岸人才之爭的戰場，已轉移到高中和大學校園。

大陸從2010年開始接受台生以學測成績申請大學，門檻從頂標、前標到去年均標，也就是學測前50％的台生都可申請。如果光從菁英思考，只在乎明星高中推薦學生多寡，譬如建中70多人是去年3倍；桃園榜首學校武陵高中50多人是去年10倍；台南一中、台南女中各12人比去年均2人大幅成長6倍，恐怕容易模糊焦點。

因為，台灣民眾就讀北京清大、北大、復旦、上海交大等名校，不乏其人，碩博士班更如過江之鯽。今年因更多頂標學生報考大學部，去年錄取復旦大學的台生約69級分，今年飆升到73級分，還不見得能擠進。不過往年競爭也差不多激烈，今年粥多了，僧自然也多了。

重點在於，台灣不興「愛國主義」，台生頻傳出走，多是理性思考，像桃園私立復旦中學很多學生一次申請5、6所，2、3線大學也不放棄，看來吃了秤鉈鐵了心要去大陸讀書。

因此，從去年10月開放學測前50％的均標台生申請大陸大學，到中共19大推出「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」，進而落實到「惠台31條」，不僅是頂標生，更遍及一半考生，脈絡一貫，到當下台生選擇用腳投票，也算是水到渠成。反觀我政府相關部門，不思提升教育品質，還陷在「敵我意識」做幾近思想調查，實不足取。

(中國時報)