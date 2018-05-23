新聞透視－陸對台磁吸 向下延伸

兩岸學生間的交流活動，有助增進彼此了解。圖為兩岸中學生參加榕台青年夏令營。（中新社）

友善列印
中國時報
李文輝

台灣高中畢業生申請大陸大學就讀蔚為風潮，幾所明星高中校長因此遭到有關部門關切。其實，隨著台灣悶經濟，不少台灣年輕人用腳投票，到大陸創業就業，大陸也順應需求，端出「惠台31條」等很多吸引台青的優惠政策；如今磁吸效應向下延伸，兩岸人才之爭的戰場，已轉移到高中和大學校園。

大陸從2010年開始接受台生以學測成績申請大學，門檻從頂標、前標到去年均標，也就是學測前50％的台生都可申請。如果光從菁英思考，只在乎明星高中推薦學生多寡，譬如建中70多人是去年3倍；桃園榜首學校武陵高中50多人是去年10倍；台南一中、台南女中各12人比去年均2人大幅成長6倍，恐怕容易模糊焦點。

因為，台灣民眾就讀北京清大、北大、復旦、上海交大等名校，不乏其人，碩博士班更如過江之鯽。今年因更多頂標學生報考大學部，去年錄取復旦大學的台生約69級分，今年飆升到73級分，還不見得能擠進。不過往年競爭也差不多激烈，今年粥多了，僧自然也多了。

重點在於，台灣不興「愛國主義」，台生頻傳出走，多是理性思考，像桃園私立復旦中學很多學生一次申請5、6所，2、3線大學也不放棄，看來吃了秤鉈鐵了心要去大陸讀書。

因此，從去年10月開放學測前50％的均標台生申請大陸大學，到中共19大推出「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」，進而落實到「惠台31條」，不僅是頂標生，更遍及一半考生，脈絡一貫，到當下台生選擇用腳投票，也算是水到渠成。反觀我政府相關部門，不思提升教育品質，還陷在「敵我意識」做幾近思想調查，實不足取。

(中國時報)

搶進復旦大學 600台生爭15名額 學生赴陸激增 建中武陵校長被關…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。