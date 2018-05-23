學生赴陸激增 建中武陵校長被關切！新聞瞭望－教育白色恐怖 綠開民主倒車

兩岸學生間的交流活動，有助增進彼此了解。圖為兩岸中學生參加榕台青年夏令營。（中新社）

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中國時報

大陸崛起，台灣愈來愈多高中畢業生赴大陸讀大學，為以後就業鋪路。建中校長徐建國及武陵高中校長林清波說「台生到大陸讀大學成風潮」，卻成為教育部等中央機關或調查局關切的對象，這是執政黨製造的「教育白色恐怖」，也是民主「倒退嚕」。

高中畢業生奔陸 校長遭關切
學子負笈千里 為進陸職場鋪路

世界大學間的競爭激烈，國內大學在資源相對不足下，競爭力倒退，加上民進黨政府「拔管」造成龍頭大學台大受重創，許多高中畢業生因此萌生到大陸讀大學，為未來找尋更大舞台。

建中及武陵高中都是國內知名明星高中，他們今年分別有70個、50個畢業生要到大陸讀大學，因此請校長寫推薦信。徐建國及林清波將自己接觸到的現象說出來，認為「台生到大陸讀大學成風潮」，卻遭教育部、監察院、調查局人員關切，相當離譜。

據《兩岸人民關係條例》，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，未經政府許可，而替大陸學校從事招生或居間介紹行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

現在兩岸人民交流密切，先不說《兩岸人民關係條例》這個規定已不合時宜，即使以最嚴苛的標準來檢視，徐建國及林清波兩人也未違法。政府人員去關切他們的言論，詢問是否有鼓勵學生到大陸讀書，根本是製造「教育白色恐怖」。

夏潮聯合會從1999年起到現在協助8000多位台生赴大陸讀書，之前他們也被檢舉違反《兩岸人民關係條例》，但在2016年時，司法判決他們無罪。夏潮聯合會都沒事了，徐建國及林清波只是被動的幫學生寫推薦信，卻被政府部門關切，台灣是沒有言論自由了嗎？

教育部次長姚立德說，有些台生選擇到同文同種的大陸讀書，無可厚非。既然這樣，政府機關去質問高中校長「是否有鼓勵學生到大陸讀書」，就更加不當。

(中國時報)

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