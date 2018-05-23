陸軟硬兼施 蔡政府無對策

2018年05月23日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京22日電 ／東京22日電

《西日本新聞》報導，大陸對台軟硬兼施，支持台灣年輕人創業、就業，誘導以年輕人為主的「親中」輿論，在外交上則對蔡政府加強施壓，蔡政府找不到解決對策乃是實情。

西日本採訪位於北京中關村，於2016年開幕的「台灣青年創業站」。由大陸政府提供資金的創業站提供台青在當地登記設立公司、設辦公室，也提供海關手續、介紹投資人和媒體、拓展通路等支持。

在清華大學研究所留學、台南出身、30歲的烏仕明（音譯）3年前在此得到創業支持，在創業站設立公司和辦公室，他在受訪時，對於選擇在北京創業的理由說，「中國發展速度快，收入也比台灣高。」

台北出身的27歲男性也在此設立物流數據分析公司，他指出，「大陸的機會比較多，來大陸的台灣年輕人應該還會增加。」

該創業站已有50家辦公室，還提供逾400人的創業支持，且使用者還在增加中，去年約有1500位台灣人來參觀。據了解，上海等地也有提供資金的相同設施。

報導指出，大陸開始關注台灣年輕人是在2014年「太陽花學運」後，該運動使兩岸經貿協商停頓，大陸提供生意機會給台灣年輕人，為的是想在年輕人間擴大營造「親中」風潮。

報導分析，大陸在外交軍事施壓，目的是要讓不承認「一中」原則的蔡政府在國際孤立。美國3月成立促進美台高官互訪的法律，美台接近也讓北京反彈，進而對台加強施壓。

報導認為，台灣各民調顯示，民眾對蔡政府執政滿意度低迷。面對日漸增強的大陸壓力，找不到解決對策是實情。

(中國時報)