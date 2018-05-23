宜縣擬停辦興中 全教總痛心

2018年05月23日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

宜蘭縣興中國中擬停辦，外界質疑是為「慈心華德福教育實驗高中」尋覓校地。全國教師工會總聯合會理事長張旭政22日直言，若真是如此，他「非常痛心」，因許多公辦民營實驗學校雖學雜費比照公立，但還有其他支出或需家長投入心力，「裁撤偏僻地區學校給實驗教育學生，這叫劫貧濟富」。

政策衝量 辦學品質堪憂

此外，他也憂心，一味以政策衝高實驗學校數量，恐忽略辦學理念與品質。

張旭政指出，以宜蘭華德福、人文國中小為例，學生家長普遍社經地位較好，學校學雜費雖比照公立，但入學後仍有一些費用，或要求家長需配合參與學校活動，以致當地孩子進入實驗學校比例不高，反倒是不少孩子來自雙北市，對就近入學精神言，是本末倒置。

張旭政說，實驗教育提供有別於體制內學校的教學模式，當然很好、也願意支持，但是若政府政策性鼓勵增加實驗學校，或讓偏鄉小校以「轉型為實驗學校」為出路，恐衍生諸多問題。

混齡實驗教育 已告失敗

首先，實驗學校需自己安排課程、師資、教學模式乃至於學校運作，校長和教師團隊必須很清楚教育理念為何，接著編寫課綱課程、建設相對應硬體設備，「但光是國家要訂定課綱就花費極大心力」，一所學校如未能擁有好的理念、課程設計，出問題就會面臨停辦，學生如何是好？例如高雄寶山國小混齡實驗教育，就已宣告失敗。

其次，部分小校為避免被裁撤或併校，近年紛紛轉型實驗教育，但原本就讀該校的孩子，知道什麼是實驗教育、學習內容會變怎樣嗎？被迫接受轉型，就代表孩子學習權利受損害。

強迫轉型 損孩子受教權

他建議，實驗教育應由民間自發性提出，包括學校型態的實驗教育，或非學校型態的在家自學、團體或機構自學等，確保辦學者「擁有理念」，或是政府可比照108課綱上路前，先透過「前導學校」方式，鼓勵一些學校試辦實驗教育課程，絕非全然用政策鼓勵各縣市政府衝高實驗學校數量。

(中國時報)