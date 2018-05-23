實驗教育有成 陳金德力挺

2018年05月23日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉興中國中擬明年7月底停辦，引發各界關注，外傳因華德福學校急需校地，停辦興中疑為華德福量身打造，雖然縣府否認外界傳聞，卻也表示宜蘭縣實驗教育成功，會協助公辦民營學校取得教室空間等，讓外界更加質疑停辦興中的決定。

興中國中停辦消息傳出，引發學校、家長與社區譁然，興中更發表聲明，反對任何不正確、不正當、不以學生受教權為優先、不利學生的安排，強調沒有合理的理由停辦興中。縣府則指出，興中國中符合學生每年教育成本偏高等4項停辦要件。

縣府突然宣布停辦興中，外界直指是為華德福學校量身打造，將興中校地讓給華德福使用。華德福則發聲明否認，強調從未介入他校發展。

宜蘭有3所公辦民營縣立學校，分別是位於頭城鎮的人文國中小、蘇澳鎮岳明國小，以及冬山鄉華德福學校，3校收費比照公立學校，不少家長都搶著讓孩子入學就讀。

張姓家長表示，她的女兒個性內向，擔憂無法適應一般學校，幾經考量後讓孩子念華德福幼兒園，並一路念到小學、國中畢業，發現孩子的笑容多了，也常跟家裡分享校園趣事。

張姓家長說，華德福教學不使用課本，可用「工作本」以系統性方式整理老師講述內容，並非死抄、記憶性的方式授課，也因沒有考試壓力，多出來時間就能學其他才藝。她說，國中畢業後孩子就讀國立高中，最近2次段考都名列前茅。

宜蘭縣代理縣長陳金德表示，很多學生念華德福學校，但教室空間明顯不足，還借用蘇澳國中空間，宜蘭縣實驗教育成功率居各縣市之先，縣府支持多元實驗教育，協助公辦民營學校取得教室，「我想是理所當然。」

但華德福也因增班導致空間不足，縣府擬停辦興中，讓不少人聯想到是為華德福覓校地。但對於興中停辦後，校地、校舍是否就轉予華德福使用，陳金德則強調，興中的事還很久，未來的使用也要聽從專家意見評估。

(中國時報)