文在寅進白宮 搶救川金會

2018年05月23日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

22日「川文會」議題

歷史性的美朝峰會（川金會）預定6月12日在新加坡舉行，距今僅剩三星期。美國總統川普22日在白宮會見南韓總統文在寅，試圖透過後者再確認北韓領導人金正恩的棄核承諾，文在寅則希望美方就美朝建交等保障金正恩體制的問題，更明確地表達立場，以免近日的紛擾導致「川金會」破局。

文在寅此行將訪美4天，原本將利用22日的「川文會」，向川普分享上月他與金正恩交手的心得，並協調美韓對平壤無核化的聯合戰略，但因北韓揚言不惜退出川金會，讓這次川文會反而更像是一次危機會議。

美警告北韓 別耍花樣

文在寅帶頭恢復與北韓對話，4月27日更與金正恩在兩韓邊境會晤（文金會）並發表《板門店宣言》，從而促使川普接受了史無前例的美朝峰會計畫。但北韓上周卻突然變臉，譴責美韓最近的空軍聯演並叫停朝韓會談，還稱不接受美國「單方面」要求平壤棄核，揚言重新考慮川金會。

美國副總統彭斯21日警告北韓別耍弄川普，稱川普也可能退出川金會。另針對美國國安顧問波頓要北韓比照「利比亞模式」棄核，導致平壤大為不滿，彭斯強調「唯有金正恩不達成協議，才會落得像『利比亞模式』的結局（獨裁者遭推翻並被殺死）。」

由於美朝之間對無核化出現嚴重分歧，預料川、文將就朝鮮半島無核化路線圖進行溝通協調，並在美國偏好的「一步到位」無核化與朝方堅持的「分階段、同步走」無核化之間尋找妥協點。

南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶則表示，川金會99.9％會如期舉行，並指目前美韓正努力理解朝方立場，為種種可能性提前做準備。

20日文、金已先行通了電話，據南韓《朝鮮日報》報導，文在寅向川普解釋北韓對美國感到不安的原因，並要求美國克制採取強勢姿態。一位南韓政府高層人士稱：「美國有必要就美朝建交等保障體制的問題，表達更為明確的立場。」

金棄核意願 文恐高估

不過上周北韓突然變臉，也令美韓產生一定嫌隙。要求匿名的美國官員稱，文在寅急於與平壤取得進展，可能高估金正恩就棄核進行真誠談判的意願，甚至可能準備接受北韓的無核化版本。

一些分析人士認為，文在寅看來急於要挽救川金會，以便接著爭取川普解除對平壤的制裁，好讓《板門店宣言》中敲定的韓朝合作項目得以推進。

(中國時報)