中興脫困 美將派團赴陸磋商

2018年05月23日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅訪美前夕，懸而未決的中興案也露出一線曙光。大陸外交部表示，陸美已就中興案達成共識，並證實美方將派出高級代表團赴陸展開磋商。而《華爾街日報》也稱陸美已就中興案和解達成解決方案；美方取消對中興「7年禁出令」，中興則須大幅改組高層人事，並支付巨額罰款。

陸美達成解決框架

陸美上周達成6點共識後，對於中興案如何處理卻隻字未提，引發各界臆測。不過，大陸外交部發言人陸慷昨在記者會上指出，陸美在華盛頓舉行經貿問題磋商後，雙方已發表聯合聲明。中興公司的相關問題在聯合聲明中已提及，「雙方已達成重要共識。」

王毅結束阿根廷訪問後，預定今日抵達華盛頓，陸美雙方將就雙邊關係和共同關心問題交換意見；據了解，主導中興案的美商務部長羅斯預定下周訪北京。

《華爾街日報》昨天也引述相關知情人士稱，大陸和美方已就解決中興爭議問題達成大致框架方案，協議將解除美國公司向中興銷售零部件和軟體的禁令。

不過，上述知情人士稱，方案細節還在敲定中。若完成協商，中興將被迫對管理層和董事會進行調整，並繳納一定數額罰金；但該禁令的放寬行為仍須受到美國安部門審查。

陸汽車進口大降稅

儘管中興通訊未對相關報導做出回應，但一位處理中興案的核心人士向《財經》稱，中興問題在向好的方向發展，中興通訊生產線上的部分管理者19日時已收到為復工做準備的通知。

值得關注的是，大陸國務院關稅稅則委員會昨發布公告，自7月1日起，汽車整車稅率將從25％與20％降至15％。該舉措也成為陸美第二輪談判結束後，北京首度對華盛頓釋出善意。

(中國時報)