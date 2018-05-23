貿易戰達成協議 川普吹捧政績

2018年05月23日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美中貿易談判日前達成協議，劍拔弩張的對決氣氛暫時消除，激勵全球股市上漲。美國總統川普從21日起發表多則推文，吹捧自己促成這場貿易戰休兵，完成歐巴馬政府無法辦到的政績。

川普在21日一連發表4則與貿易戰有關的推文，對自己與大陸達成協議表達驕傲。首則推文語調激烈地說，「我問舒默參議員，為什麼歐巴馬總統和民主黨人沒有對和中國的貿易，包括竊取智慧財產權等問題做些事？他們什麼都沒做！可是，舒默與我一直都對這問題有共識！和中國的公平貿易會實現！」

川普在第二則推文敘述協議內容，為國內農業生產力將獲報償感到興奮，「中國已經同意『額外』購買大量的農產品─這是我們農夫這麼多年來遇過最棒的事情！」他隨後發布第三則推文補上一句，「中國即將第一次降低貿易壁壘與關稅」。

約2小時後，川普發表第四則與貿易戰有關的推文，「根據我們與中國即將達成的協議，我們偉大的美國農民生產的產品不論再怎麼多，他們都會買下來」。

雖然與大陸暫時握手言和，但雙方牽絆不只一樁。近日北韓改變態度使「川金會」產生變數，川普21日在推特敦促陸方勿放鬆對北韓的制裁，嚴格控管與北韓邊界，直到北韓簽署去核化協議為止，「我希望它（協議）發生，也希望北韓（經濟）非常成功，但必須在簽署以後！」

(中國時報)