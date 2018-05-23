北韓邀外媒見證廢核 獨拒南韓

2018年05月23日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓將從23日至25日對外國媒體公開豐溪里核試驗場的廢棄狀況。美國、俄羅斯、英國和大陸的記者團22日抵達平壤。不過，象徵著兩韓和解的南韓記者團最終未獲許可進入北韓。

北韓本月12日宣布，邀請韓中美俄英5國記者團從北京搭機入境，實地採訪北部核子試驗場的拆除現場。先前傳出北韓邀請南韓8名記者，他們已於21日抵達北京待命。

陸美俄英4國記者團22日上午在北京首都機場，搭乘高麗航空JS622包機，啟程前往北韓東海岸港口城市元山。南韓政府昨天上午透過板門店向北韓通報派遣記者名單，但北韓拒收，使南韓方面無法成行。

最終受邀赴北韓的媒體包括新華社、大陸中央電視台、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司、俄羅斯塔斯社、英國天空新聞頻道等。被問及北韓有無要求支付1萬美元（約台幣29萬元）的採訪和簽證費時，各國記者們強調絕無此事。

不過，就在CNN記者進入北韓報導的同時，CNN報導表示，北韓高調進行廢棄核試場，並宣稱「會確保終止核試過程透明化」。然而，北韓並未邀請任何武器檢查員或具備核武知識的人士到場觀察。各國記者僅能在一定距離外目睹活動，但無法親身進入核試場隧道裡面一探究竟。

CNN還引述首爾峨山政策研究院客座研究員全相勳的話指出，各國容許北韓獨自廢棄核試場，等於喪失先行檢查以蒐集情報的寶貴機會。他分析，北韓為了避免下個月在「川金會」被迫同意廢棄核設施，選擇先下手為強，「我們不能相信這是去核化的措施之一，北韓的獨斷行動根本就是毀滅證據」。

(中國時報)