北韓邀外媒見證廢核 獨拒南韓

友善列印
中國時報
／綜合報導

北韓將從23日至25日對外國媒體公開豐溪里核試驗場的廢棄狀況。美國、俄羅斯、英國和大陸的記者團22日抵達平壤。不過，象徵著兩韓和解的南韓記者團最終未獲許可進入北韓。

北韓本月12日宣布，邀請韓中美俄英5國記者團從北京搭機入境，實地採訪北部核子試驗場的拆除現場。先前傳出北韓邀請南韓8名記者，他們已於21日抵達北京待命。

陸美俄英4國記者團22日上午在北京首都機場，搭乘高麗航空JS622包機，啟程前往北韓東海岸港口城市元山。南韓政府昨天上午透過板門店向北韓通報派遣記者名單，但北韓拒收，使南韓方面無法成行。

最終受邀赴北韓的媒體包括新華社、大陸中央電視台、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司、俄羅斯塔斯社、英國天空新聞頻道等。被問及北韓有無要求支付1萬美元（約台幣29萬元）的採訪和簽證費時，各國記者們強調絕無此事。

不過，就在CNN記者進入北韓報導的同時，CNN報導表示，北韓高調進行廢棄核試場，並宣稱「會確保終止核試過程透明化」。然而，北韓並未邀請任何武器檢查員或具備核武知識的人士到場觀察。各國記者僅能在一定距離外目睹活動，但無法親身進入核試場隧道裡面一探究竟。

CNN還引述首爾峨山政策研究院客座研究員全相勳的話指出，各國容許北韓獨自廢棄核試場，等於喪失先行檢查以蒐集情報的寶貴機會。他分析，北韓為了避免下個月在「川金會」被迫同意廢棄核設施，選擇先下手為強，「我們不能相信這是去核化的措施之一，北韓的獨斷行動根本就是毀滅證據」。

(中國時報)

貿易戰達成協議 川普吹捧政績

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。