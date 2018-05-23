狠姨丈虐打女童 腦出血命危

2018年05月23日 04:10 中國時報 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

太狠心！5歲女童因生母未婚產子，嫁人時將她交由阿姨、姨丈照顧1年多。22日凌晨，女童疑遭不當管教虐待休克，全身傷痕累累昏迷，經送醫緊急開腦取出血塊，仍有生命危險。彰化縣府社會處接獲醫院通報，即報請檢警偵辦，逮捕施虐的楊姓姨丈，檢方複訊後，依殺人未遂罪嫌向法院聲押，女童阿姨則請回。

阿姨無子 受託照顧

自稱女童生父的男子昨晚帶著女友到派出所製作筆錄，他說，與楊男認識多年，彼此住得很近，因為信任才將女兒託他照顧，1個月前還曾帶女童回住處，未發現異狀，知道女兒被虐待後感到憤怒。

據了解，女童生母17歲時未婚生女，當時就與阿姨兩姊妹共同照顧女童，阿姨3年前結婚，婚後尚未生育子女，生母又在去年結婚另組家庭，女童因此託阿姨一家照顧，生母仍常常探視。楊姓姨丈平時靠打零工和資源回收維生，家庭未列為高風險家庭，也未曾有通報紀錄。

昨凌晨1時，小女童疑遭不當管教、虐待，休克後被阿姨和姨丈送到南彰化1家地區醫院救治，因有嚴重顱內出血，凌晨2時許轉送彰基急救，急診醫師向社會處通報疑似家暴、兒虐事件。

頭撞桌角 疑遭性侵

醫院指出，女童有急性硬腦膜下出血合併蜘蛛網膜下腔出血，疑頭部遭鈍器重擊，導致壓迫腦幹，無法自主呼吸而昏迷；昨上午緊急開腦，目前昏迷指數3，持續插管觀察，尚未脫離險境。

醫師檢視女童全身，其前胸、後背與四肢均布滿新舊傷痕，包含瘀青血腫和破皮傷口，令人不忍。尤其婦產科醫師更發現女童疑遭性侵或虐待情形，須交由檢警進一步釐清。

管教過當 辯輕輕打

社會處保護科長黃荻說，通知女童生母、阿姨與姨丈說明時，照顧者避重就輕，稱是在教她時沒有依指令完成要求，所以打她，並強調「都是輕輕地打」。

檢警獲報前往女童住處蒐證並拘提楊男，針對女童為何會猛烈撞擊桌角，在住處模擬案發情況，並傳喚女童生母、阿姨、楊男和同住的楊母到案。楊母對媒體表示，不知女童遭虐，平時兒子會教她數數，楊男夫妻則不發一語。

檢方偵訊後，認為楊男涉有重嫌，指示警方依殺人未遂罪移送，全案由檢警偵辦中。

(中國時報)