保時捷變火球 時尚情侶雙亡

2018年05月23日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

曾涉入小開毒品案、經營時尚服飾精品代理的江平暐、鄭宜欣情侶檔，22日凌晨由江駕駛保時捷911跑車，行經北市南京東路，疑因超速失控，先撞上公車專用道分隔島，火燒車後如陀螺般高速旋轉彈飛衝撞騎樓店家，兩人燒成焦屍慘死。檢方指示法醫採集毛髮、眼球液化驗，追查有無酒精或藥毒物反應。

「河馬生活」負責人39歲江平暐與37歲總監女友鄭宜欣，曾在國外留學、工作，2年前涉入刑事局偵辦東歐偽卡集團衍生的小開毒品案，他們涉嫌從夜店李姓藥頭取得大麻吸食，江同時也是超跑賽車好手。

昨凌晨1時31分，江駕駛保時捷沿南京東路往東行駛，車速飛快過北寧路後失控，撞上公車專用道分隔島後起火燃燒，再旋轉一圈撞進一旁騎樓，店家民宅與其他機車遭波及，頓時烈焰沖天。讓目擊者嚇得直說：「好像一團火球。」

北市消防局獲報趕抵，發現藍色保時捷幾乎被燒毀，大火延燒4戶民宅，波及停在騎樓約15部機車，共疏散25名住戶，救出3人，2人嗆傷送醫無大礙。另在車旁發現1名頭顱、內臟破裂焦屍，車內則有具焦屍。

警方從車籍資料聯繫不到公司負責人江平暐，後由江的胞弟悲痛向警方指認，車旁焦屍就是江，車內則是江的女友，警方隨後在變形車體內，找到2人證件，證實身分。

據了解，兩人公司近來以度假風為訴求，代理國外名牌比基尼、太陽眼鏡等精品，除網購外，還在百貨公司設櫃販售。對時尚很有品味的鄭宜欣工作經歷遍及紐約、倫敦，返台後多次上媒體宣傳自家代理品牌，並傳授各種身材穿搭比基尼訣竅。

由於江是大鵬灣超跑賽車好手，但肇事時並無其他車輛競速，車內也未搜出違禁品，檢警相驗遺體後，家屬並無意見，至於肇事原因有待釐清，反倒是被火燒車波及的店家，不僅暫時無法營業，還要面臨向誰追訴賠償的問題。

(中國時報)