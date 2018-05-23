為5萬家用爭吵 夫殺妻再自刎

2018年05月23日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

60歲王姓男子與小他1歲的蘇姓妻子感情不睦，22日疑為每月5萬元生活費爭吵，王男涉嫌從廚房拿水果刀砍殺妻子後，再持刀自刎，雙雙倒臥浴室。女兒因未帶手機出門，返家拿手機才赫見雙親陳屍，送醫均不治。詳細原因由檢警調查中。

警方表示，王男為台電員工，蘇女則是學校廚工退休，兩人結婚20多年，育有1子2女。平常少有言語交談，曾討論過離婚，但為給兒女健全家庭而作罷。目前小女兒已出嫁，兒子在外上班，每月回家一次，平日是大女兒和蘇女同住，王則住在80多歲老母親開的佛堂，只有休假才會返家，形同分居。

昨天上午7時許，王家大女兒出門時，王男在廚房削水果，母親在臥室，後因為忘記帶手機，她在11時返家，發現客廳電燈和電風扇仍開著，卻不見父母行蹤，後來在浴室驚見父母倒臥血泊中，當場嚇到不知所措，報案將兩人送醫。

警方到場發現，浴室地板滿是血跡，地上還有一把沾血的水果刀，王姓夫婦身上有刀傷，皆無呼吸心跳，送醫均不治。女兒目睹慘況，在醫院跪地痛哭，祈禱父母能度過難關，最後得知死訊，情緒崩潰。

她向警方表示，爸爸每個月都會給媽媽5萬元生活費，過去雙方就曾為生活費爭吵，近日兩人又因此頻頻口角，但不清楚這次是不是因為金錢問題吵架。

警方指出，王的頸部有2處刀傷，深及動脈，其妻左背下方有2處刀傷，胸部1刀深及肺臟為致命傷，警方不排除是王先持刀砍殺妻子再自殺。

(中國時報)