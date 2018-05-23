殯葬天王遭踢爆 床戰賓士貴婦

2018年05月23日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

已婚「殯葬天王」李世聰，日前被爆和「寒舍集團」美女董座賴英里，在日本上演摟腰拍臀的放閃橋段。《周刊王》調查，李的風流韻事不只這樁，約6年前，他與已婚的「賓士貴婦」偷來暗去，被貴婦的老公託人拍到床戰畫面！李與貴婦事後一度因故翻臉，女方甚至寫紙條飆罵李世聰：「你他媽睡我3年還不夠？」

對此，李世聰表示「我不接受採訪」，旋即掛掉電話。「賓士貴婦」則說和李世聰只是朋友，兩人很久沒聯絡，希望別再打擾她，「沒有此事，很無聊！」

在動保界頗具名氣的「徐園長」徐雯慧，月前被控詐財遭檢調送辦。《周刊王》調查，近9年來，徐雯慧和友人設立多家流浪動物收容機構，除了曾和藝人發起捐助毛小孩活動，天王蕭敬騰、小哥費玉清也多次慷慨解囊，費玉清甚至在3個月內豪捐新台幣110萬元！

面對指控，徐雯慧說，她到調查局被訊問4個小時，已充分說明並提供證據，不怕被調查，「是學會拜託我，我幫忙，怎會變成我詐欺？」蕭敬騰經紀人表示，受贈單位如何執行是他們的福報，蕭敬騰不會過問；費玉清至截稿前未回應。

《時報周刊》報導，正在進行世界巡演的金曲天王林俊傑，接受「2018旺旺孝親」活動專訪時自爆，當年要受洗成為基督徒時，林爸爸一開始並不認同，後來因為一位麻吉突然病逝，父子情才跨越了信仰！《周刊王》本期附贈「呆萌教主」又又跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

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(中國時報)