國三女遭性侵 羞憤尋短

2018年05月23日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

15歲的國三陳姓少女，3天前遭學姐男友的謝姓友人性侵得逞，22日清晨，她到翁姓閨蜜家訴苦，外出飲酒後又與翁女吵架，疑因羞憤尋短，從翁家住處9樓頂躍下身亡。謝男到案後辯稱，陳女起初不願意，後在半推半就下發生關係，警訊後，依妨害性自主罪嫌函送法辦。

警方調查，陳女今年3月離家，20日到蘆洲區找江姓學姐後，與學姐男友、19歲謝姓男子共4人一同出遊，返回江姓學姐男友住處後，學姐和男友再度外出，謝男趁獨處機會性侵陳女。

21日下午，陳女到翁姓少女板橋住處訴苦，自述遭謝男性侵，兩人外出前往樹林唱歌飲酒，至凌晨4時搭車返家時，陳女與翁女發生口角，回到翁女住處後仍在賭氣，6時許，陳女表示要離開，翁未加阻攔。

翁女的祖父清晨上頂樓澆花，驚見陳女坐在女兒牆上，雙腳懸空在外，立即上前將陳女拉回規勸後離開。陳女接著傳簡訊給翁女，留言「謝謝好姐妹的關心與照顧」、「最後一次說愛妳」等字句，翁女憂心上樓查看，見陳在頂樓黯然蹲坐，未加起疑遂逕自下樓，詎料，不久後，陳竟跳下，墜樓身亡。

警方傳喚謝男到案，他供稱，一開始撫摸陳女時遭拒絕，但再度嘗試親近，陳女便半推半就發生性行為，訊問中謝男數度痛哭失聲，不知陳女竟會為此輕生。

(中國時報)