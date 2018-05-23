夜市嗶經濟 悠遊卡拱手讓人

2018年05月23日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

嗶一下，雞排珍奶帶著走！北市各夜市吹起電子支付風，但原先最早搶進寧夏夜市的悠遊卡公司，卻因設備設置不易、無QRCode等問題，遭攤商棄用，反被後來居上的支付寶、歐付寶、街口等業者後來居上，僅能眼巴巴看著電子支付大餅，拱手讓人。

操作易 支付寶等鯨吞

電子支付風潮從餐廳颳進夜市，攤商第二代勇於嘗試，加上消費習慣改變，使用率大幅提升，然而早在2015年北市府就曾大力推動夜市嗶悠遊卡消費，寧夏夜市身先士卒，沒想到感應機台卻狀況連連，不但出現扣款障礙、WIFI訊號不穩，造成收現金比嗶卡速度更快的窘境，加上單筆金額限於千元內，掀起一波退機潮，最後僅能黯然退出這塊市場。

至於後來的支付寶、街口，攤商不需要另外設置機台，消費者只要透過APP掃一下攤商的QRCode即可完成交易，操作相當簡易，不管是攤商或民眾接受度都高，寧夏攤商使用率已突破8成，近期如艋舺、饒河、士林、臨江夜市也陸續加入，掌握先機和有市府當靠山的悠遊卡反被其他電子支付業者取代，將領頭羊優勢拱手讓人。

優惠折扣多 攤商配合

有北市官員私下分析，悠遊卡支付從夜市開始等同是從最困難的著手，一是多數攤商年齡層偏大，商圈若無集體共識和計畫性推動，多半無疾而終，二是攤位空間狹窄，設備裝設困難，都讓攤商轉而投入民間業者懷抱。

再者，電子支付業者不定期推出優惠、折扣活動，不僅提高民眾消費意願，也帶動攤商收益，讓攤商主動配合推出優惠套餐、滿百折扣等活動。

悠遊卡公共事務室協理周美里表示，悠遊卡目前主力在於空間較寬敞的傳統市場，以士東市場為例，攤商與民眾均給予好評，「數位付」服務將於下半年度實施，民眾可透過線上支付，創造嶄新消費體驗。

(中國時報)