土城醫院超進度 明年底營運

新北市副市長李四川22日視察土城醫院進度，要求落實施工防救災、安全衛生。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導
土城醫院進度超前達30.83％，預計可提前2019年底營運。（葉德正攝）

長庚醫療團隊承辦的市立土城醫院BOT案如火如荼進行中，新北市副市長李四川22日上午視察工程時表示，目前進度超前達30.83％，預計可提前2019年底營運，提供總床數1058床的區域級教學醫院，醫療與服務系統皆與林口長庚相同，提供新北市民最好服務。

採黃金級綠建築建造

新北市衛生局表示，土城醫院採BOT由長庚醫療財團法人興建地下3層、地上15層建築，基地面積9250坪，總樓地板面積約4萬1996坪，全院採黃金級綠建築標準設計建造，與林口長庚合作期限50年。

因汛期將至，李四川22日率員前往視察施工進度，他說，土城醫院是朱立倫當選首任新北市長時提出的施政旗艦計畫，目前進度約30.83％較預定進度超前，可望提前到2019年底營運。

土城醫院從2012年醫院籌設計畫、都市計畫變更、公墓遷移與用地取得等，又突遇斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移及水土保持問題，最後都由市府團隊逐一克服，最後由長庚醫療團隊得標並在2015年動土，是國內繼雙和醫院、台南安南醫院後，第3家、也是投資金額最大BOT醫院。

加強婦幼老人急重症

衛生局表示，預計今年底完成主體結構，2019年7月底前取得使用執照、年底營運，屆時除低收入、身心障礙者、70歲以上病人免收掛號費，身心障礙者由醫院承擔部分負擔費用，也提供免費接駁公車，往返醫院與捷運土城站及永寧站。

土城醫院院長黃璟隆指出，相關採購案與人力培訓長庚醫療團隊都已到位，所有設備都比照林口長庚醫院規格，將加強婦幼、老人、急重症醫療與癌症整合醫療，希望能服務更多新北市民。

(中國時報)

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