蘿蔔疑農藥殘留 學童吃下肚

新竹市議員鄭正鈐22日質詢擔心學生將毒蘿蔔吃下肚，教育處則表示蘿蔔安全無虞。（陳育賢翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府教育處4月3日上午接獲桃園市政府通報，指與竹市國中小營養午餐配合的黃姓農民，出產的白蘿蔔農藥檢驗不合標準，但當天的午餐已全被學生吃下肚，市議員鄭正鈐22日質詢擔心學生健康，教育處則表示蘿蔔都有去頭去尾去皮，且農藥有「衰退期」，學生食用的蘿蔔無問題。

家長擔心孩子健康

市議員鄭正鈐昨天在市議會質詢時表示，當天桃園市政府在上午10點38分通報竹市府教育處，指白蘿蔔可能有問題，雖然已近中午，營養午餐已烹煮完成，但孩子們還沒吃，應該立即下架不要讓學生食用，臨時改別的菜因應。

但教育處沒有緊急停食問題蘿蔔，最後還是全吃進學生的肚子，他接獲不少家長陳情，除了擔心孩子的健康，也質疑市府的反應處置機制不夠完善。

教育處則表示，該事件起因為今年3月26日桃園市大有國中午餐食材白蘿蔔農藥檢驗結果異常，當時透過QR Code立即追蹤出為黃姓農民所生產，桃園市政府並於4月3日通知全國各縣市停止使用，顯示4章1Q機制發揮作用，避免異常食材運送到學校讓學生食用。

教育處：快篩合格

教育處指出，當時接獲通報雖無法確定食材是否為同批次，且農藥已經過1周衰退期，惟為安全起見，仍立即以LINE通知各校及業者，並暫停進貨及使用疑慮產品。

而4月3日當日已進貨的白蘿蔔，進貨前均經農藥殘留快篩合格，且屬於可去頭去尾去皮的食材，教育處另請各校加強3槽洗滌、川燙殺青等流程，以提供更安全的食材。

而依規定全市已立即停止向該農民採購農產，並在1個月後需重新檢驗，待審檢通過後才能再恢復供貨。

(中國時報)

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