南投堆2.8萬噸垃圾 求助環署

2018年05月23日 04:10 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

台中市焚化爐歲修，垃圾處理量遽降，南投縣垃圾風暴再起，目前竹山鎮、草屯鎮堆置的垃圾共約2.8萬噸，不僅地方抱怨，也引發縣議員關切！南投縣長林明溱表示，將尋求其他縣市協助，並請環保署居間協調，長遠之計，則要建立南投縣的處理設備。

竹山、草屯 惡臭撲鼻

南投縣議會22日進行縣政總質詢，縣議員陳昭煜、廖梓佑、陳翰立、羅美玲、林永鴻、賴燕雪及廖置志城等，均關心縣內垃圾堆置，臭氣沖天、孳生蚊蟲，近來天氣日漸炎熱，環境汙染問題將更嚴重！

議員們強調，南投縣沒有焚化爐，垃圾全部都必須運送到外縣市處理，因看人臉色，所以垃圾風暴一再發生！中央主管機關環保署不能坐視，縣府也要謀求解決辦法。

草屯鎮垃圾場位處北勢里，垃圾堆積太多發出異味，里長林武順表示，每當傍晚風吹襲，臭味都飄向村落，讓居民門戶緊閉，不敢開窗，惡臭撲鼻讓居民難以忍受，苦不堪言，已有里民揚言要抗爭。

台中廠歲修 新北幫忙

林明溱表示，以往台中市協助焚化南投縣垃圾每天150噸，現在因焚化爐歲修，每天只能處理50噸！未能及時處理的垃圾，除請苗栗縣協助解決，也將協調新北市幫忙焚化。

林明溱指出，中央不准南投縣興建焚化爐，民眾也不願焚化爐蓋在自己的鄉鎮市，但垃圾問題仍需解決，目前德國有垃圾全分類設備，多數資源都可回收，至於最後殘留的物質，日本已有新技術，不需經燃燒就可處理，縣府將引進相關設備，設置再生能源廠，解決垃圾問題。

環保局長方信雄表示，目前草屯鎮、竹山鎮分別有1.3萬噸及1.5萬噸垃圾，尚未外運處理；縣府已向環保署提出外運垃圾代燒計畫，希望在3個月內逐步解決垃圾量，減少草屯與竹山各1萬噸垃圾。

(中國時報)