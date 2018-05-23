公園歸公所管 不能再推拖

雲林縣虎尾農博公園堪稱雲林規模最大的「公園」，但實際上卻非公園。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議會22日三讀通過《雲林縣公園管理自治條例》，將全縣20鄉鎮市都市計畫區內共129座公園、綠地、廣場及兒童遊戲場等納管，明定各所在鄉鎮市公所為管理單位，並訂出罰則，但社區公園並未納管，議員並建議未徵收的公園用地應解編，還地於民。

未徵收用地應還地於民

雲林因屬農業縣，放眼盡是綠意，公園相對較被忽略，相關管理法令也比其他縣市晚制定，造成管理權責不明，因而曾發生某公園髒亂，地方公所卻說該公園是縣府的而不清掃等狀況，該自治條例通過後，讓各大小公園都能納入明確管理，縣府和公所也無法互推責任。

工務處長彭子程指出，不少公園被任意放桌椅、箱櫃，或有人擅自種果菜花木，還是在樹幹上刻字，露營、放鞭炮、不清除毛小孩的便溺等等都不被允許，亦會依該條例處以600至6000元不等罰鍰。

因為審議該自治條例，使議員們得知包括虎尾農博公園、斗六人文公園、古坑桐花公園…多座長期以來被認定是公園的綠地，竟然都不是公園。

虎尾農博公園妾身未明

彭子程說明，農博是開發中園區，預計要建布袋戲傳習中心，人文公園目前還是住宅區，今年底可完成使用變更成為真正的公園。議員蔡秋敏要求縣府在該條例實施後，要盡快處理，以免妾身不明影響人民使用。

議員黃文祥、王又民表示，不少私人土地被編定為公園用地，政府既不開發也不徵收，嚴重影響人民權益，如果編定超過一定年限還不徵收開發，就應該解編還地於民。

議員蔡孟真要求把社區公園也納管。彭子程說，為符合社造精神，社區公園回歸社區居民管理，未在該自治條例規範圍內。

(中國時報)

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