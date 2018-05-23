政策衝擊觀光 台東叫苦連天

因應大環境持續惡化，台東縣長黃健庭認為應朝提升服務品質，及吸引國際觀光客的方向努力。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣議員吳秀華22日在總質詢時針對中央諸多政策對大環境造成衝擊，及陸客減少、兩岸的不確定性等出現的警訊，希望縣府提出因應方案，縣長黃健庭坦言大環境有惡化的趨勢，台東必須朝品質的提升努力，讓單價提高、停留天數拉長，並能吸引國際觀光客，才是生存之道。

吳秀華表示，陸客的減少對台東的衝擊相當大，不少飯店、民宿都已打算要求售，從餐廳、伴手禮到小吃店，關的關、倒的倒，影響的範圍不只業者，甚至擴及許多家庭的生計面臨困境。

萬物齊漲 國旅負成長

吳秀華也提到，一例一休及國家能源政策等問題，造成萬物齊漲，各行各業叫苦連天，百姓痛苦指數不斷上升；另外，兩岸的不確定性，對台東農特產品未來的銷售，也可能造成影響。

她指出，台東公教退休人員約3300人，因為年金改革，7月開始每人減少約1萬元收入，1年就是4億元左右，如此大的數字，對台東影響甚鉅，就連國旅也出現負成長，這麼多中央不當的政策，大環境出現不利的警訊，縣府如何因應，是一大考驗。

盼提升服務品質吸客

黃健庭表示，這兩年大環境越來越不利，而且有惡化的趨勢，台東這兩年的陸客減少了近200萬人次，縣府只能努力開發市場，但是年金改革後，就連國旅市場的消費意願也減弱，雖然大型的特色活動可以吸引人潮，但是縣府不可能全年舉辦活動來帶動人氣。

黃健庭強調，整體的旅遊環境必須更健全，台東要藉由這個機會朝更高檔次的服務品質去努力，不要再去依賴量的增加，唯有服務品質提升、單價拉高、遊客停留天數拉長，同時吸引更多國際觀光客，才是台東必走之路。

(中國時報)

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