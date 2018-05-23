QRCode結帳簡便 攤商偏愛

友善列印
中國時報
／台北報導

街口、支付寶、橘子支，電子支付蓬勃發展，風潮從餐廳颳進夜市，由於免去找錢、辨認真偽鈔麻煩，逐漸受到攤商青睞，台北市繼首個與電子支付業者合作的寧夏夜市後，艋舺、饒河、士林夜市也加入行列，使用率最高突破8成，全力打造無現金交易的「未來夜市」！

寧夏夜市看準消費習慣改變，加上食安要求越趨嚴格，2015年率先與電子支付業者合作，業績成長3至5成，近期如艋舺、饒河、士林、臨江也陸續加入，值得注意的是，由於陸客減少，阿里巴巴旗下的支付寶使用率直直落，街口反倒成為攤商首選。

寧夏夜市理事長林定國指出，使用電子支付多有折扣，如街口就曾推出「攤攤皆可折，消費享7折」活動，攤商也配合推出優惠套餐，營收趁勢成長，目前180多攤，已有逾8成攤商配合，其餘也陸續申請中，全力營造無現金交易的未來夜市。

最近甫接入電子支付的艋舺商圈發展促進會長陳姿卉直呼「真的很方便！」6月份起115攤將全面配合，陳姿卉指出，未來悠遊卡若也能使用QRCode結帳，也考慮納入使用。

市場處攤販科長楊忠誠表示，街口、支付寶等業者因無須裝設實體機器，加上不定期推出折扣，提高民眾使用率，未來除了輔導攤商，也規畫與悠遊卡公司洽談優惠方案，創造消費者、攤商及市府三贏。

(中國時報)

政策衝擊觀光 台東叫苦連天 新北採BOT 建附屬型長照中心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。