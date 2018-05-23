QRCode結帳簡便 攤商偏愛

2018年05月23日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

街口、支付寶、橘子支，電子支付蓬勃發展，風潮從餐廳颳進夜市，由於免去找錢、辨認真偽鈔麻煩，逐漸受到攤商青睞，台北市繼首個與電子支付業者合作的寧夏夜市後，艋舺、饒河、士林夜市也加入行列，使用率最高突破8成，全力打造無現金交易的「未來夜市」！

寧夏夜市看準消費習慣改變，加上食安要求越趨嚴格，2015年率先與電子支付業者合作，業績成長3至5成，近期如艋舺、饒河、士林、臨江也陸續加入，值得注意的是，由於陸客減少，阿里巴巴旗下的支付寶使用率直直落，街口反倒成為攤商首選。

寧夏夜市理事長林定國指出，使用電子支付多有折扣，如街口就曾推出「攤攤皆可折，消費享7折」活動，攤商也配合推出優惠套餐，營收趁勢成長，目前180多攤，已有逾8成攤商配合，其餘也陸續申請中，全力營造無現金交易的未來夜市。

最近甫接入電子支付的艋舺商圈發展促進會長陳姿卉直呼「真的很方便！」6月份起115攤將全面配合，陳姿卉指出，未來悠遊卡若也能使用QRCode結帳，也考慮納入使用。

市場處攤販科長楊忠誠表示，街口、支付寶等業者因無須裝設實體機器，加上不定期推出折扣，提高民眾使用率，未來除了輔導攤商，也規畫與悠遊卡公司洽談優惠方案，創造消費者、攤商及市府三贏。

(中國時報)