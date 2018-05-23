區所施工釀禍 民宅地裂數公尺

2018年05月23日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

楊梅區公所本月4日施作陽光山林社區迎旭三街路邊側溝改善工程，15日卻因挖掘產生的震動，造成擋土牆不規則龜裂，裂縫寬度超過10公分，民眾住家庭院土地裂開，長達數公尺，讓居民生活在恐懼之中。市府表示，邊坡龜裂還需要釐清原因，現階段會先協助補強。

「裂縫大得嚇人，居民住得安心嗎？」市議員黃敬平指出，民眾擔心土壤流失，房屋結構受損有安全之虞，當天全家立即搬出，暫時在外居住，有家歸不得。民眾憂心，就算區公所修復崩裂，房屋主結構安全可能已經受到影響，就算回家了也不能安心。

黃敬平表示，迎旭三街位於楊梅區陽光山林社區，社區座落在山坡地，山坡地公共工程不可與平地相提並論，尤其在有坡度的地段，土質探測更要考量可能有鬆動的疑慮，質疑楊梅區公所外包廠商在坡地開挖、施作顯然錯估情勢。

一般在平面道路的側溝工程是一次開挖完整段，再水泥灌漿，但在山坡地用同樣的工法可能就不太適宜，黃敬平說，民眾飽受驚嚇之外，修復的經費也很可觀，如果事前做好資料蒐集，不論是土壤檢測或環境評估，就不會造成如今的慘劇。

黃敬平表示，民眾家中庭院地面裂縫直到21日都還在持續擴大中，裂縫距離民宅僅有1米之距，氣象報告說這幾天會開始下雨，梅雨季也將來臨，雨水滲入土壤，危險程度立刻提升。

市長鄭文燦表示，這個狀況並非市府所造成，陽光山林社區在建商開發後，經過20至30年欠缺維護，造成水保、排水、道路損壞，過去屬於封閉社區，相關養護工作歸屬於社區，不過市府去年制訂「桃園市各型式社區內道路及相關附屬設施申請維護修繕原則」，克服法規困難協助社區。

(中國時報)