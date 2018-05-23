鹿港慶端陽 連4夜水舞秀

2018年05月23日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

2018鹿港慶端陽即將於本周末熱鬧登場，鹿港鎮長黃振彥22日宣布各項精彩的民俗工藝活動，本周末起鹿港公會堂和藝術村每周末都有精彩節目，端午連假還將推出一連4天精彩夜間水舞秀，璀璨又清涼。

打造鹿港不夜城、熱鬧整整1個月！名列全國十大節慶的「鹿港慶端陽」活動，今年邁入第41年，可說是全台歷史最悠久、規模最盛大的端午節慶典，每年由彰化縣政府和鎮公所合力規畫，今年自26日龍王祭打頭陣、揭開系列活動序幕，還有各項精彩的民俗工藝活動。

黃振彥表示，鹿港公會堂主舞台在每周末下午起都有表演，6月邀請來河堤樂團、鹿港歌謠詩詞演唱團、蘋果劇團和無雙樂團等人氣團體演出，在地宮廟、社區、地方社團與老街商圈也將自行推出慶祝活動；重頭戲夜間龍舟錦標賽今年共137隊報名，盛況空前。

黃振彥說，鹿港藝術村在6月15至18日推出夜間水舞秀，晚間自晚間6點45分起，每半小時噴發一次，且搭配夜間燈光與雷射，將放閃夜的藝術村！端午節3天連假下午4時起，現場將有限量200個香包大放送。

除此之外，鹿港藝術村還有草地音樂會，樂團進駐演唱、加上各駐村工藝家在工作室的工藝DIY活動，希望更多民眾闔家在盛夏夜到鹿港聽音樂、賞水舞，滿載而歸。

(中國時報)