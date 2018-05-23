包商涉偷工溢領 北市府否認

議員李慶元踢爆，廠商為偷工省事，未採原規畫大塊切割、吊移破碎工法，而是直接破碎橋梁。（李慶元議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

北市府2016年初用6天拆除忠孝橋引道，效率令人驚嘆，市長柯文哲更誇讚是「工程奇蹟」。不過市議員李慶元發現，市府當初以減少震動、噪音為由，追加近6000萬預算，計畫大塊切割、吊卸橋墩，移置到堤外破碎，不料廠商竟偷工，現場直接用破碎機震碎橋梁，還照領原工法7300萬元工程款，根本是欺騙議會。

忠孝橋引道長750公尺，共30座橋墩，原計畫43天拆除，為減緩交通衝擊，最後壓縮在6天完工。李慶元指出，原工程預算為2.4億元，新工處為減少震動、空汙和噪音，保護古蹟，將預算追加到3億元，說服議會通過。

李慶元比對工程縮時影片、施工照片，卻發現廠商多用大機具直接震碎，他質疑，廠商未照原工法施工，卻照領原有工程款，7300萬扣除運輸費，至少被詐領6000萬。新工處跟議會追加工程款，卻未做到減震、降噪音、保護古蹟，事後總結報告竟還謊稱用原工法，已涉及偽造文書。

新工處總工程師劉家銘表示，招標契約規定允許廠商提出「替代方案」，前提是要優於原方案，且通過監造審查，他強調，廠商是依替代方案施工，古蹟區橋梁還是有先切割，再到幾十公尺外破碎，施工期間監測，古蹟未受影響。

新工處工務科長郭俊昇補充，廠商採替代方案，使用更多大型機具，成本其實更高，並沒有「溢領」7300萬。

政風處專委羅朝明表示，會盡快比對資料了解狀況，請相關單位提出說明，若有任何圖利和不法，會依規定處理。

(中國時報)

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