大學生種梭羅木 復育台灣爺蟬

台灣爺蟬。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣番路鄉草山村在社區居民自力維護、巡守下，台灣爺蟬棲息密度全台數一數二，因正值台灣爺蟬大發生期，嘉義林區管理處首度和嘉義大學樵夫志工隊、草山村民合作，在棲地內種植百株梭羅木，產、官、社3方力量大結合，共同營造台灣爺蟬良好棲地，努力把數量日漸稀少的稀有保育類野生動物留在草山。

草山社區發展協會理事長劉洪基說，台灣爺蟬是台灣體型最大的蟬，因身體和前後翅都是黑色，堪稱是蟬中的黑美人，幾年前居民發現村庄內有不少台灣爺蟬後，就凝聚共識要保護牠，像是以棲地不農作、不破壞維持環境樣貌外，每年4到8月的繁殖期，社區還會組成巡守隊，不定時勸導民眾愛護台灣爺蟬，不要隨便亂抓。

據草山社區的觀測，一進入夏季交配期，棲地內1平方米起碼有超過10隻以上的台灣爺蟬明顯出沒，因台灣爺蟬外表華麗，過去曾經歷被製成標本的壓力，加上棲地的破壞，導致數量逐漸減少，目前已被公告為珍貴稀有保育類野生動物，草山社區的保育行動，已讓草山成為台灣爺蟬數量最大，也最穩定的社區。

林管處、樵夫志工隊和居民不但攜手種下台灣爺蟬喜愛停棲的台灣梭羅木，因當地有瀑布等觀光景點，一行人也嘗試以當地素材結合人力，建構出具在地性、獨特性與低干擾性的特色步道，企圖把遊客引導到生態景點，盡量避開棲息地，以免打擾台灣爺蟬的繁衍後代過程。

(中國時報)

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