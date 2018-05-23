損鄰規定不利市民 議員諷建商樂園

2018年05月23日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市每年列管工地約500處，有4到5成會發生損鄰案，議員吳世正指出，據新北市損鄰鑑定規定，在一定距離範圍內，鑑定費用由建商負擔，但北市卻規定，只要監造人認定非屬施工損害，就可繼續施工，受損戶不服只能自行負擔鑑定費，他痛批，市府法規竟這樣欺負小市民，根本是「建商樂園」。

吳世正22日在議會質詢指出，北市2014年列管工地有472處，其中42％發生損鄰案，2015年列管515處工地，有高達52％損鄰，比例超過半數。但北市處理損鄰的管理規則嚴苛，根本就是在照顧建商、欺負小市民。

更誇張的是，若異議人提出損鄰鑑定，據新北市規定，鄰房房屋邊緣線和程開挖境界線的水平距離大於開挖深度4倍以內者，是由建商負擔，4倍以上才是異議人自己鑑定。但北市卻是不管距離多長，直接由建商來認定，只要建商認為非屬施工損害，就能繼續施工，市民不服就自己去鑑定。

吳世正不滿說，只要建商昧著良心，不承認施工損鄰，就什麼事都沒有，這本是建商樂園、小市民地獄，北市規定竟不如新北，實在很丟臉。他還發現，北市1985年法規本有規定，距離3倍以內由建商負擔鑑定費用，但2004年修法卻拿掉了，2013年修訂案也沒有恢復這條，實在很誇張。

建管處長張明森表示，市府正在修正相關規則，不論距離是3倍或4倍，只要涉及損鄰，建商都有責任去修復與賠償，鑑定費部分會朝議員建議方向辦理，先前因未公告且用字不精準，被法務局退件，釐清之後就會盡快上網預告。

(中國時報)