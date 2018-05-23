瀕危鬼蝠魟 鄉親搶救送返大海

上千公斤已瀕危的珍貴鬼蝠魟，澎湖鄉親動員搶救順利野放回大海。（陳可文攝）

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中國時報
／綜合報導

保育意識戰勝海洋浩劫，1隻上千公斤重、瀕危的珍貴鬼蝠魟21日深夜在澎湖海域纏繩受困，澎湖鄉親集氣串聯，展開搶救行動，鬼蝠魟雖然遍體麟傷仍然幸運逃過一劫，放生後沉潛返回大海。漁業署表示，最快7月就會公告，禁止漁船捕鬼蝠魟。

鬼蝠魟主要出沒於各大洋亞熱帶海域，魚體扁平、體盤寬大，最大體積其雙翼伸展達9公尺、體重超過3000公斤；目前世界自然保育聯盟已列為瀕危物種，但台灣尚未列入保育類，漁業署規定捕獲須通報，違法罰款3至15萬元。

21日晚間7時許，澎湖籍新隆興號漁船於馬公鎖港外海進行捕捉小管作業，在距離岸邊不到2公里處錨泊，意外發現一龐然大物鬼蝠魟逼近，隨即察覺尾鰭疑似遭到繩索的纏繞受困。

陳姓船長幾次嘗試將繩索放鬆希望解困放生，但鬼蝠魟不配合，相對施力以致繩索緊緊勾住越拉越緊，最後無奈只好放慢船速，耗費2個多小時才緩緩拖回鎖港漁港。

目測粗估這隻鬼蝠魟雙翼全幅展開超過5公尺、重量約1000餘公斤，消息傳開，上百名澎湖鄉親趕往碼頭一睹風采，網友更當場直播搶救行動過程，甚至更全副裝備摸黑下海拍攝難得畫面。

由於鬼蝠魟渾身是傷、奄奄一息地掙扎，現場更以訛傳訛指船家欲高價拋售，混亂場面引爆情緒激憤，險釀衝突。

副議長陳雙全居中斡旋及縣府緊急善後，民眾也自掏腰包，動員集資收購放生，才紓緩民眾的怨氣，最後與船家達成共識刀下留命，再度將船連鬼蝠魟駛出外海，並委請3名潛水志工下海切斷繩索放生。

礙於鬼蝠魟長時間遭到纏繞受困，奮力掙扎造成腹部、背部以及雙鰭等多處血跡斑斑受傷，雖然重獲自由，但是似乎體力已透支，隨即沉落入海，歷時5個多小時的搶救行動成功挽救寶貴生命。

(中國時報)

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