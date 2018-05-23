新屋、大園、觀音公幼 8月起營養午餐免費

2018年05月23日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園新屋區的國中小營養午餐已全面免費，公立幼兒園卻依舊要付費，市議員邱佳亮認為補助不對等，爭取向下延伸。市長鄭文燦指出，他認為這些區域應該妥善利用桃園國際機場噪音回饋金、台電大潭電廠回饋金，不僅新屋區，在大園區、觀音區，以及中壢區的山東里、月眉里都要推行，預計8月上路。

邱佳亮指出，新屋區公立幼兒園才405人，國中、國小都已經免費，幼兒園區僅8個園區，每人每月才800元，每月全部也才30多萬元，1年388萬元，希望可以讓新屋區幼兒園的小朋友享有免費權益。

鄭文燦表示，他贊成將營養午餐補助推動到幼兒園，今年8月起實施，並普及到所有回饋金遍及的區域，因此包括新屋、大園、觀音，以及中壢區的大崙地區，即山東里、月眉里，今年8月起公立幼兒園營養午餐免費。

市府表示，這筆費用是運用桃園國際機場噪音回饋金、台電大潭電廠回饋金，在新屋區、大園區、觀音區，以及中壢區的山東里、月眉里推行。

鄭文燦指示，將於今年8月1日新學期開始，一致化實施公立幼兒園營養午餐免費政策，另外，新屋人口目前約4萬9000人，市府透過增加當地工作機會，並檢討新屋都市計畫，釋出部分土地作為住宅與公園，持續增加新屋人口，也會將部分土地開發為產業園區，提供無汙染的科技廠商進駐，帶動新屋地區發展。

(中國時報)