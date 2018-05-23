VR競賽 樹德科大奪亞軍

2018年05月23日 04:11 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

看準電競產業發展，樹德科技大學斥資千萬元建設電競館，全力培育電競專才，日前動遊系暨電競產業管理學士學位學程《不滅孽蜥》戰隊，參加「放視大賞x閃電對決」VR競賽更奪得亞軍佳績，並獲贈2萬元獎金及電競級螢幕，未來目標放眼培育電競創新人才，可望成為南台灣AVR新創基地。

VR虛擬實境電競戰隊《不滅孽蜥》團隊，包括陳冠穎、黃俊翔、林冠安、以及宋清逸等好手，隊長陳冠穎平時就號召成員在耗資千萬的「超立方電競館」練功。

這次電競比賽所採用的「閃電對決」遊戲，是全球首款多人體感VR電競遊戲《閃電對決》，利用核心體感模擬技術與獨有專利的六軸平台，讓玩家戴上VR 戰隊頭盔、坐上機甲座艙駕駛變形戰機捍衛國土；3天的緊湊賽程氣氛高昂並以大螢幕轉播，超級熱血。

系主任蘇中和表示，3天賽程不僅是較勁戰技，對環境的適應，在精神、毅力及體力都是嚴酷考驗，能存活下來絕對是「一級玩家」。

蘇中和表示，隊員平時即接觸虛擬實境設計，而且電競館具有完善的VR戰隊頭盔與體感互動設備，加上隊友皆具備豐富的3D虛擬實境遊戲經驗、遊戲設計與測試的教育訓練，以及每次賽事結束後的經驗分享，隊員吸取經驗後，截長補短，才能夠在賽程存活下來。

(中國時報)