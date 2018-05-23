宜蘭環保局 啟用電動公務車

宜蘭縣環保局與路得寶租賃公司合作，22日宣布引進3輛純電動小客車作為公務車。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣環保局與國內電動車運輸業路得寶租賃公司合作，22日宣布引進3輛純電動小客車作為公務車，是繼嘉義縣、金門縣後，全國第三、北台灣第一個啟用電動公務車的地方政府，此次交付的電動車，標榜有400公里的續航力，要打破以往續航力不佳的刻板印象。

路得寶營運長盧關仁表示，此次交付3輛車是國內電動車廠商凱勝綠能所銷售的電動轎車，充滿電最多可行駛達400公里續航力，並採用歐規充電標準，具有30分鐘補充行駛百餘公里以上續航力充電速度，破除以往同級車續航能力不佳、充電時間極長的缺點。

宜蘭縣政府指出，行政院長賴清德曾表示，日後公務車屆齡汰換時優先使用電動車，並要求2030年達到公務車全電動化的目標，環保局經過規畫與評估後，與路得寶租賃合作引進3輛純電動公務車。

環保局長周錫福表示，空汙的議題受到大家的重視，移動汙染源是主要汙染源，因此與路得寶公司承租3輛純電動的車輛來執行公務，除了節能減碳，對空汙的減少也有相當的助益。

周錫福說，就成本效益電動車也比燃油車來得更經濟，希望由環保局帶頭做起，相關部門有需求時也能跟進，3輛車的成軍代表宜蘭縣邁開第一步，呼籲縣民能盡量換購電動二輪車，宜蘭縣最高可補助3.5萬元。

代理縣長陳金德表示，化石燃料的使用帶來文明、讓生活便利，但過度使用造成溫室效應、空汙等問題，電動汽機車的使用是未來的趨勢，且在技術上已進步很多，縣府樂觀將來電動車的使用成為主流，以減少對化石燃料的依賴。

(中國時報)

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