基隆校舍改建 明年耐震升級

2018年05月23日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

配合行政院推出校舍耐震及設施改善計畫，基隆市政府也針對全市老舊校舍提出重建方案，基隆市長林右昌表示，已獲中央核定1億餘元補助，針對27棟耐震係數不足校舍加以補強，預計2019年完工，給學童安全優質的就學環境。

賴揆視察災防演習

行政院長賴清德22日至基隆市深美國小出席災害防救演習，對基隆市在防救災領域的用心表示肯定。賴清德還說，政府提出「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，自2017年起至2019年，中央編列預算再加上地方政府配合款，總經費約300億元，以解決全台校舍重建各種問題，保護學生在地震發生時免於受到危險。

林右昌表示，自從921大地震後，建築物的耐震係數都已提高，有些老舊教室的耐震係數不足必須全部補強或重建，基隆市從去年至今積極爭取補助，改善校舍耐震力不足的問題。

安全優質就學環境

教育處副處長陳淑貞指出，基隆市耐震係數低於1的校舍共有20校29棟，其中耐震係數低於0.5有危險之虞的都已停用、規畫拆除或重建，中正國中活動中心、中山高中大德分校、中和國小南棟大樓今年前將拆除重建；此外，碇內國小成長樓、銘傳國中尚志樓、正濱國中正氣樓將在明年拆除整地。

至於耐震不足沒有立即危險的校舍，基隆市共有27棟，已獲教育部核定1億餘元，補強工程會在2019年前完成，屆時基隆市所有校舍都在耐震安全範圍。

(中國時報)