基隆校舍改建 明年耐震升級

行政院長賴清德（左三）22日至基隆市深美國小出席災害防救演習，基隆市長林右昌（右三）、立委蔡適應（左二）陪同與會，賴清德對基隆市在防救災領域的用心表示肯定。（李其樺攝）

友善列印
中國時報
／基隆報導

配合行政院推出校舍耐震及設施改善計畫，基隆市政府也針對全市老舊校舍提出重建方案，基隆市長林右昌表示，已獲中央核定1億餘元補助，針對27棟耐震係數不足校舍加以補強，預計2019年完工，給學童安全優質的就學環境。

賴揆視察災防演習

行政院長賴清德22日至基隆市深美國小出席災害防救演習，對基隆市在防救災領域的用心表示肯定。賴清德還說，政府提出「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，自2017年起至2019年，中央編列預算再加上地方政府配合款，總經費約300億元，以解決全台校舍重建各種問題，保護學生在地震發生時免於受到危險。

林右昌表示，自從921大地震後，建築物的耐震係數都已提高，有些老舊教室的耐震係數不足必須全部補強或重建，基隆市從去年至今積極爭取補助，改善校舍耐震力不足的問題。

安全優質就學環境

教育處副處長陳淑貞指出，基隆市耐震係數低於1的校舍共有20校29棟，其中耐震係數低於0.5有危險之虞的都已停用、規畫拆除或重建，中正國中活動中心、中山高中大德分校、中和國小南棟大樓今年前將拆除重建；此外，碇內國小成長樓、銘傳國中尚志樓、正濱國中正氣樓將在明年拆除整地。

至於耐震不足沒有立即危險的校舍，基隆市共有27棟，已獲教育部核定1億餘元，補強工程會在2019年前完成，屆時基隆市所有校舍都在耐震安全範圍。

(中國時報)

公車式小黃 APP查動態 樹林花園夜市 加入不塑之客

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。