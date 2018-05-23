樹林花園夜市 加入不塑之客

新北市府加強推動「減塑運動」，推出四步驟，透過多元管道邀民眾從生活中實踐環保。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市府加強推動「減塑運動」，除邀集民眾成為「不塑之客」減少使用塑膠製品，宣布樹林興仁花園夜市正式加入「不塑夜市」，更將成立「不塑之客友善店家」聯盟，建置友善店家環保地圖供民眾參考，透過多元管道邀民眾從生活中實踐環保。

市府22日舉辦「新北不塑之客，無痕好生活」啟動記者會，邀藝人邰智源化身「不塑萌超人」，邰智源說，不得隨意浪費食物，減少剩食是他教育宗旨，期許從自身做起，成為一名不塑之客典範。

邰智源代言 以身作則

環保局長劉和然表示，塑膠垃圾氾濫造成生態浩劫已是現在進行式，新北市推動源頭減量，再透過幽默詼諧宣傳手法，將大小朋友一網打盡，讓不塑概念快速傳達給每個人。

市府昨也找來台大根與芽社團，分享平日致力於在校園內推廣綠提環、無包裝商店等環保專案的心得，在校內福利社推廣無包裝食物、供同學自備容器購買，落實重複利用、減少剩食。

自備餐具可集點抽獎

環保局指出，新北市推動無痕飲食除找來邰智源拍攝KUSO宣傳片，第二步是繼永和樂華夜市後，推出新北市第二個不塑夜市樹林興仁花園夜市，所有攤位全面改用環保餐具或可分解產品，並設置3處公共洗滌區。

環保局也說，26日至7月26日只要自備環保餐具至友善店家消費1次就能集1點，在「新北不塑之客」打卡點拍照打卡上傳也可以獲得1點，集滿6點即可參加抽獎。

第三步將在6月16、30日分別在永和永安市場及興仁花園夜市辦理兩場限定版購物挑戰賽，前3名可獲得「達人好禮」；最後成立「不塑之客友善店家」聯盟，鼓勵店家不提供一次性餐具，並建立環保地圖讓民眾按圖索驥，給店家實質鼓勵。

(中國時報)

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