竹縣文化館 邀青年進駐實習

2018年05月23日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣8個文化館位處不同鄉鎮、各有特色，縣文化局首創「青春永駐」青年進館計畫，提供學生「暑期實習」機會，讓青年學子在暑假兩個月內駐館實習，另外，還有「創意行動徵件」，提供總金額10萬元的圓夢基金，邀請青年學子用創意來替文化館增色。

歡迎申請暑期駐館

文化局長張宜真表示，今年共有新竹縣縣史館、尖石鄉原住民文化館、五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館、老湖口天主堂文化館、張學良故居、蕭如松藝術園區、紙寮窩造紙工坊等8處文化館提供暑期實習機會，即日起至6月14日接受申請。

新竹縣公私立文化館長期面臨缺員狀態，而大學生也有在暑期取得實習學分的需求，於是文化局便與這8個館舍協談合作，開放讓青年學子申請暑期駐館，針對學生們的專長與志願，分配到不同館舍來發揮所學。

創意徵件獎金10萬

文化局解釋，例如分發到張學良故居，大學生可以認識文化館，了解如何進行導覽，或是根據專長設計文創商品，這些過程都可以成為未來履歷的一部分。不過，申請的學生必須自負食宿交通。

另外，「創意行動徵件」將提供總金額10萬元的圓夢基金，廣徵各路英雄好漢，不管是特色遊程規畫、創意地方報、青春微電影、個性文創商品或藝術創作，只要是能展現風味新竹的好點子，於7月5日之前提案，將篩選出5組計畫，來讓青年學子實踐夢想。

而為了激盪更多潛能創意，特別規畫於8月邀請具實務經驗的名師，來擔任青年培力工作坊講師，內容包括地方刊物編輯、策展及文創品開發等。

(中國時報)