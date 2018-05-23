守護農民 議員要求補助一半

市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠（由左至右）送茶葉蛋給副市長張光瑤（右一），強調市府守護農民、只需要1顆茶葉蛋！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

立法院三讀通過農民職災保險，農民月付14元就能擁有職災保障，台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿等，22日要求市府加碼再補助負擔一半7元，並送茶葉蛋給副市長張光瑤，象徵每月僅需不到1顆蛋，就能落實守護農民。台中市農業局長王俊雄表示，已向市長報備辦理。

議員要求加碼再補助

謝志忠說，預計今年11月「農民職災保險」正式上路，目前先行試辦，保障遭遇職業災害農民及其家屬生活。由被保險人負擔60％、中央及市府各補助20％，台中市全台首辦；中央、市府、農民各負擔1/3，造就保險人數加倍成長，高接梨就成長7倍。

謝志忠表示，目前新推出的農民職災保險，農民每月繳約14元，中市有近10萬農民有農保，希市府比照農保，為農民同樣再加碼負擔一半，僅需7元，不到1顆茶葉蛋的錢。

張玉嬿說，30年前520農運副總指揮就是她的阿公張滿台，她現在雖是議員，也仍「做山」，她最清楚農民的職災危險，容易跌倒、受傷，發生意外或災害也沒收入、沒補償，以農家子弟身分要求市府對農民職災保險加碼補助。

已向市長報備辦理

蔡雅玲強調，立法院三讀通過「農民健康保險條例部分條文修正案」，將農民職災保險納入法源，傷害給付、就醫津貼，身心障礙給付、喪葬津貼皆涵蓋在內；請市府加碼補助守護農民。

王俊雄表示，農民職災加保，他也同意能比照農保精神，中央、市府、農民333分擔方式，這幾天會與市長研議後盡快回覆。未來農業局規畫農保，將增加枇杷、水蜜桃、甜柿等高經濟價值農作物，努力守護台中農民。

(中國時報)

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