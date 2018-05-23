張花冠酸農委會 都在忙選舉

嘉義縣太保市農會22日舉辦了創會百周年慶祝活動，嘉義縣長張花冠（中）挑起扁擔，象徵農會傳承百年。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣太保市農會創設百周年，22日農會特別安排曾獲神農獎的農民謝振隆、楊景翔和太保市長黃榮利一起挑扁擔，象徵台灣農業百年傳承，到場祝賀的嘉義縣長張花冠除肯定太保農會多年努力，也透露她日前到以色列參加農業科技設備展，看各國都大陣仗組團參加，卻沒看到台灣的農委會，猜想可能是年底選舉將近，「大家都在忙選舉」。

太保農會 歡慶百歲

太保市農會1918年創立，昨農會特地選一期稻作收割前夕，邀農民齊聚在農會舉辦農民節兼慶百年生日，安排各家政班媽媽拿出好手藝，發揮在地米食巧思，把老阿嬤古早味發揚光大。

太保市農會總幹事黃麗貞說，中青壯年為生活打拼而選擇離鄉背景，讓農村凋零沒落，10多年來農會想辦法用農業改變大環境，像是建立大型穀物乾燥中心，減輕80％老農民人力負擔，或是輔導20％農民發展精緻農業，增加農村家庭收入，成功讓不少青年返鄉投入新創農業，強調太保農村正在活化，唯一不變就是農民與農會相互依存的感情。

推廣農業 擦亮招牌

張花冠表示，太保農會讓大家看到嘉義縣農業的金字招牌，縣府也努力建構「品牌農業」，話鋒一轉，透露她到以色列參展，看到每個國家包括大陸都大陣仗出席，卻沒碰到農委會的人，「農委會在幹嘛？輔選啦！」

張花冠說，她去是想看看其他國家農業科技的發展，指台灣以前還能靠農技團做外交，現在錢拿給人家，還是會斷交，世界如此競爭，還是要靠科技農業才能和大家比拚。

(中國時報)

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