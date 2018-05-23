盛大感恩禮拜 田基動土了

2018年05月23日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

開始孵「田基」了！彰化基督教醫院進駐高鐵特定區投資的田中智能健康園區田中基督教醫院，22日盛大舉行動土感恩禮拜，彰化縣長魏明谷、衛福部次長何啟功及彰基董事長陳信良等鏟動「金」土，宣布田基醫院年底開工，並在2022年落成啟用後加入守護彰南民眾健康的陣容。

魏明谷表示，彰基斥資29億元打造的田中智能健康園區田中基督教醫院，是由國際名建築師李祖原設計，將採用環保減碳的綠建築，預計2022年完工後提供彰南地區與南投竹山、雲林斗六、林內等鄉親急診、急救及重症患者的就醫服務。

何啟功說，彰基到田中興建醫院，除了是魏明谷有遠見，也是彰基對田中地區的愛心，他恭喜有這麼好的醫院可照顧彰化縣民健康，期許彰基不管是急重症、長照、智慧醫療或微創手術等，都有很好發展。

彰基院長陳穆寬表示，田中智能健康園區總面積1.95公頃，先期規畫到營運共斥資29億元打造1650坪的田中基督教醫院，第1期是以150床為目標，設有24小時急診、3間專屬開刀房。未來更配合長照2.0變成養生村，醫養結合或做為智能健康園區，打造田中高鐵彰化站周遭變成由醫療帶動產業，創造亞洲醫療矽谷。

立委王惠美、前立委鄭汝芬及田中地區的鄉鎮長與縣議員、村里長都出席，動土儀式推砌的土堆更是黃金顏色，貴氣十足。

(中國時報)